Ціна житла в Україні: яка ситуація зараз і що буде за два місяці

На ринку можливі зміни вже влітку

Ціна житла в Україні на первинному ринку продовжує залишатись досить стабільною. І в гривневому еквіваленті за останні два місяці вона зросла лише на 1-1,3%. Але все може змінитися вже за два місяці.

Про це "Телеграфу" розповів співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

За його словами, ціновій стабільності сприяють стабілізація в економіці країни, помірна інфляція, яка за січень-лютий становила лише 1,5%, відносна стабільність в енергосистемі України.

При цьому на стабільність цін впливає і низький попит, що дорівнює приблизно 40% від довоєнного, причому більшість покупців (близько 70%) зацікавлені у придбанні квартир на завершальних стадіях будівництва та відносно безпечних західних регіонах України.

В результаті, за даними biz.today.ua, у Києві цінник на однокімнатні квартири приблизно однакових параметрів коливається від 40 до 70 тисяч доларів залежно від району.

За словами Володимира Семенцова, програма доступного кредитування "Е-Оселя" поки що себе не виправдала — із 46 тисяч заявок з жовтня 2022 року затверджено лише 0,5%, а на первинний ринок по ній припадає лише кілька десятків угод. Якщо цей механізм запрацює краще, очікується зростання кількості угод приблизно на 10%.

Володимир Семенцов

Проте основні зміни на ринку експерт пов’язує з початком роботи через два місяці Закону 2923-IX "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України".

Цей документ запроваджує майнові сертифікати, які матимуть вільне звернення та можуть використовуватись для купівлі житла на первинному ринку.

Закон може збільшити попит на первинному ринку відразу на 10-15%, що, швидше за все, спричинить зростання цін. Щоправда, забудовники завжди готові запропонувати реальним покупцям знижки.

Загалом на ринку первинного житла спостерігається деяке пожвавлення будівництва, але лише на 30% будинків, які почали будуватися до та під час війни, зараз продовжуються роботи.