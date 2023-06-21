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Чи зросте ціна на житло, що будується? Девелопер пояснив, чого чекати до кінця року

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Первинний ринок житла поки що стоїть Новина оновлена 21 червня 2023, 13:57
Первинний ринок житла поки що стоїть. Фото Відкриті джерела

основні зміни забудовники чекають після закінчення війни

Залежно від становища на фронті та економічної ситуації в країні, вартість житла, що будується в Україні, так званої "первинки", до кінця року може зрости від 3 до 5%.

Про це "Телеграфу" повідомив співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

На його думку, нині немає ні економічних, ні кон’юнктурних передумов для зростання вартості житла. Простіше кажучи – мало попиту.

За словами експерта, рівень інфляції в Україні цього року планується помірний як для війни – близько 15%, а зростання ВВП може становити до 3%. При цьому інфляція навряд чи викличе велике зростання цін, оскільки переважно вона впливає на ціну будівельних матеріалів, але зараз ціни виробників і так виставлені дещо вищими. Тим самим виробники створюють собі якийсь "запас", якщо інфляція виявиться все ж таки вище за очікувані 15%.

З іншого боку, у структурі попиту та пропозиції житла існує певний дисбаланс, так, в більшості випадків попит нижчий від пропозиції втричі. Виняток становить житло, краще за інших захищене від ракетних атак і віддалене від фронту. Це також не стимулює продавців житла підвищувати ціни, адже справи з продажами і так не найкраще.

Щоправда, у другому півріччі попит може зрости для майже готових квартир, які розташовані у відносно безпечних містах, таких як Київ, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, частково це стосується Одеси та Дніпра. Але вплив такого зростання ринку загалом буде незначним.

Також на можливу зміну ціни можуть вплинути ще низка факторів: становище на фронті, розмір міжнародної фінансової допомоги, зростання доходів громадян, акції (або їхня відсутність) з боку продавців житла та інші.

Але все ж таки основне зростання цін Володимир Семенцов пов’язує із закінченням війни та зростанням інвестицій в Україну для відновлення економіки, інфраструктури та житла. Втім, девелоперам все ж таки доведеться стримати апетити і задовольнятися меншою рентабельністю.

Теги:
#Нерухомість #Будівництво #Житло #Ціни на житло