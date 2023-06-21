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Вырастет ли цена на строящееся жилье? Девелопер объяснил, чего ждать до конца года

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Первичный рынок жилья пока стоит Новость обновлена 21 июня 2023, 13:57
Первичный рынок жилья пока стоит. Фото Открытые источники

основные изменения застройщики ждут после окончания войны

В зависимости от положения на фронте и экономической ситуации в стране, стоимость строящегося жилья в Украине, так называемой "первички", к концу года может вырасти от 3 до 5%.

Об этом "Телеграфу" сообщил соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

По его мнению, в настоящее время нет ни экономических, ни конъюнктурных предпосылок для роста стоимости жилья. Проще говоря – мало спроса.

По словам эксперта, уровень инфляции в Украине в этом году планируется умеренный как для войны – около 15%, а рост ВВП может составить до 3%. При этом инфляция вряд ли вызовет большой рост цен, поскольку в основном она влияет на цену строительных материалов, но сейчас цены производителей и так выставлены несколько выше. Тем самым производители создают себе некий "запас", если инфляция окажется все же выше ожидаемых 15%.

С другой стороны, в структуре спроса и предложения жилья существует некий дисбаланс, так, в большинстве случаев спрос ниже предложения в три раза. Исключение составляет жилье, лучше других защищенное от ракетных атак и отдаленное от фронта. Это также не стимулирует продавцов жилья повышать цены, ведь дела с продажами и так обстоят не лучшим образом.

Правда, во втором полугодии спрос может вырасти для почти готовых квартир, расположенных в относительно безопасных городах, таких как Киев, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, частично это касается Одессы и Днепра. Но влияние такого роста на рынок в целом будет незначительным.

Также на возможное изменение цены могут повлиять еще ряд факторов: положение на фронте, размер международной финансовой помощи, рост доходов граждан, акции (или их отсутствие) со стороны продавцов жилья и другие.

Но все же основной рост цен Владимир Семенцов связывает с окончанием войны и ростом инвестиций в Украину для восстановления экономики, инфраструктуры и жилья. Впрочем, девелоперам все же придется умерить аппетиты и довольствоваться меньшей рентабельностью.

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#Недвижимость #Строительство #Жилье #Цены на жилье