Еще одна категория украинцев получит право на компенсацию за разрушенное жилье

Жители пострадавших населенных пунктов могут рассчитывать на компенсацию за жилье

На регионы, которые были подтоплены в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, расширят действие программы "єВідновлення". Жители этих районов будут иметь право на получение компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье.

Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

Она отметила, что жители пострадавших населенных пунктов могут рассчитывать на компенсацию за жилье, уничтоженное в результате подрыва Каховской ГЭС, в рамках программы "єВідновлення".

По словам Верещук, правительство приняло соответствующее решение.

"Программа єВідновлення полностью будет работать для подтопленных регионов. В настоящее время ОВА определяют зону подтоплений. К примеру, в Херсонской области определено 35 таких населенных пунктов", – рассказала вице-премьер.

Какая ситуация в Херсонской области 15 июня

Как рассказал председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин, на 10 день преодоления последствий подрыва Каховской ГЄС, вода находится на отметки 2 метра и 4 сантиметра. Подтопленными остаются 44 населенных пункта: 27 на Правобережье и 17 на временно оккупированных территориях на Левом берегу. По состоянию на утро четверга на Правом берегу остаются подтопленными 1923 дома, что на 150 меньше чем вечером 14 июня.

Как сообщал "Телеграф", наводнение после подрыва Каховской ГЭС привело к загрязнению воды горюче-смазочными материалами и ядохимикатами. Специалисты уже обнаружили на Херсонщине холеру и кишечную палочку, а на пляжах Одесской области — ротавирус, сальмонеллу и астровирус.