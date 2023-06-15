Ще одна категорія українців отримає право на компенсацію за зруйноване житло

Мешканці постраждалих населених пунктів можуть розраховувати на компенсацію за житло

На регіони, підтоплені внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, розширять дію програми "єВідновлення". Мешканці цих районів матимуть право на отримання компенсацій за зруйноване чи пошкоджене житло.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

Вона зауважила, що мешканці постраждалих населених пунктів можуть розраховувати на компенсацію за житло, знищене внаслідок підриву Каховської ГЕС, у рамках програми "єВідновлення".

За словами Верещук, уряд ухвалив відповідне рішення.

"Програма єВідновлення повністю працюватиме для підтоплених регіонів. Наразі ОВА визначають зону підтоплень. Наприклад, у Херсонській області визначено 35 таких населених пунктів", — розповіла віце-прем’єр.

Яка ситуація у Херсонській області 15 червня

Як розповів голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, на 10 день подолання наслідків підриву Каховської ГЄС, вода знаходиться на позначці 2 метри та 4 сантиметри. Підтопленими залишаються 44 населені пункти: 27 на Правобережжі та 17 на тимчасово окупованих територіях на Лівому березі. Станом на ранок четверга на Правому березі залишаються підтопленими 1923 будинки, що на 150 менше ніж увечері 14 червня.

Як повідомляв "Телеграф", повінь після підриву Каховської ГЕС призвела до забруднення води пально-мастильними матеріалами та отрутохімікатами. Фахівці вже виявили на Херсонщині холеру та кишкову паличку, а на пляжах Одеської області – ротавірус, сальмонеллу та астровірус.