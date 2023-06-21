Суды продолжаются, а в "доме-монстре" на Подоле уже продают квартиры на верхних этажах (фото)

На 12-м этаже двухкомнатное жилье продают за 150 тысяч долларов, но возникают сомнения, законны ли эти "квадраты"

Около 10 лет в Киеве власти и юристы ломают копья вокруг многоэтажного дома по улице Нижний Вал, 27-29. А недавно эта скандальная история нашла неожиданное продолжение.

Что именно происходит с "домом-монстром" на Подоле, разбирался "Телеграф".

Так, на сайте OLX появилось объявление о продаже двухкомнатной квартиры на 12-м этаже. Жилое помещение площадью 100 квадратных метров продают за 150 тысяч долларов (или 5,6 млн грн по текущему курсу). Однако автор сообщения о продаже нечаянно или сознательно указал другой адрес — тот же номер дома, но по улице Верхний Вал, которая идет параллельно Нижнему Валу.

Скриншот объявления

Журналист "Телеграфа" побывал в выставленной на продажу квартире и выяснял другие подводные камни этой скандальной надстройки.

Такой вид проект строительства имел с самого начала

В чем именно проблема

В 2012 году компания "Патели Лизинг" получила разрешение на строительство восьмиэтажного дома по указанному адресу на Подоле. В первоначальном проекте речь шла о строительстве пяти этажей с тремя мансардами. Впрочем, застройщик впоследствии прибавил к восьмиэтажке еще четыре секции. Сначала предполагалось, что будут строить офисный центр с гостиницей, однако в конце концов на Нижнем Валу построили ЖК "Подол Престиж".

Скандальной застройке пытались много раз дать зеленый свет

Фемида не поставила точку в многолетнем скандале

Юридическая война вокруг "дома-монстра" продолжается с 2014 года. Киевсовет в судебных инстанциях потребовал снести по меньшей мере четыре лишних этажа как объект самовольного строительства.

В конце 2019 года Хозяйственный суд Киева постановил снести четыре верхних секции под квартиры. Но впоследствии Апелляционный суд без рассмотрения дела по существу отменил это решение суда первой инстанции, а дело закрыл. Он тогда обосновал свое решение тем, что дело не хозяйственное, а административное.

В свою очередь Верховный суд вернул дело в апелляционную инстанцию. Но Апелляционный суд в октябре 2020 г. второй раз закрыл дело как нехозяйственное, на этот раз назвав его гражданским.

Параллельно до сих пор продолжается еще один судебный процесс относительно законности ввода в эксплуатацию здания по улице Нижний Вал, 27–29. Суть дела состоит в следующем: когда Государственная архитектурно-строительная инспекция отказалась выдавать застройщику сертификат готовности, компания обратилась в суд. В ноябре 2020-го Окружной админсуд Киева обязал инспекцию выдать застройщику сертификат. Но Северный апелляционный хозяйственный суд открыл дело по этому неожиданному решению – впереди рассмотрение апелляционной жалобы.

В частности, на среду, 21 июня, назначено судебное заседание, на котором, как стало известно "Телеграфу", ожидается рассмотрение комплексной экспертизы по дому. То есть строительная война "с монстром" выходит на новый этап.

Скриншот anec.court.gov.ua

Таким образом, Фемида все еще не поставила точку в многолетней эпопее на Подоле. Так что юридические риски покупки жилья на верхних этажах до сих пор не исчезают.

Кто стоит за строительством

Как сообщает аналитическая система YouControl, ООО "Патели Лизинг" зарегистрирована 22.07.2002 по юридическому адресу в городе Днепр по ул.Ударников (Чечеловский, Новокодацкий районы), 27. Руководителем организации является Юрий Бондарь. Размер уставного капитала составляет 2 500 000,00 грн. На момент последнего обновления данных 19.06.2023 о состоянии компании отмечено: "Открыто дело о банкротстве".

Скриншот — youcontrol.com.ua

Данные — youcontrol.com.ua

Источник — youcontrol.com.ua

Как налогоплательщик фирма имеет налоговый долг перед госбюджетом. ООО фигурировало в 52 судебных процессах и 19 исполнительных производствах.

По данным портала Opendatabot, до марта 2023 года владельцами общества были киевлянка Федора Патели и Олег Токарь из Днепра, а руководителем числился Андрей Рокицкий.

Скриншот – Opendatabot

Гражданка Федора Патели ранее фигурировала в ряде журналистских расследований: например, в связи с застройщиком – фирмой "Дорис", – бенефициаром которой называли экс-главу Шевченковской райгосадминистрации (РГА) Киева Виктора Пилипишина. Также Патели в свое время обвиняли якобы в причастности к рейдерскому захвату села Софиевская Борщаговка, а некоторые издания связывали ее с экс-председателем Оболонской РГА Василием Антоновым.

Кстати, связи "Патели Лизинг" и фирмы "Дорис" подтверждает и база данных YouControl.

Скриншот – YouControl

Согласно данным той же аналитической системы, Олег Токарь — бывший регионал, который успел побывать в партии "Возрождение", а впоследствии на местных выборах 2020 г. получил депутатский мандат уже от "Батькивщины" в Зачепиловской общине на Харьковщине.

Данные — YouControl

Что внутри дома и квартиры на 12 этаже

В квартире из объявления, которую журналист "Телеграфа" под видом тайного покупателя осмотрел вместе с риэлтором, после строительства незавершенными остаются внутренние работы и широкое пространство для перепланировки. Коммуникации в квартире уже подвели — есть электричество и вода.

На других этажах дома активно ведутся ремонты. Как сообщил риэлтор, 30% квартир в ЖК уже заселены.

С балкона квартиры Подол – как на ладонях

Снаружи дом ЖК выглядит по-современному

Впрочем, в коридорах на верхних этажах еще не финишировали отделочные работы. Хотя на первом этаже уже выполнен более-менее приличный ремонт с дорогой плиткой на полу.

Коридор на первом этаже у лифтов

Как уверяет представитель агентства недвижимости, сопровождающий продажу квартиры на 12-м этаже, "с документами все в порядке, сделка заключается стандартная — купли-продажи".

Вид квартиры изнутри на 12 этаже

Владельцем выступает физическое лицо, и "если бы это было незаконно, агентство не занимались бы столь сомнительными соглашениями", — добавляет риэлтор и критикует активистов за постоянный шум в СМИ и соцсетях вокруг этого дома на Валу.

Помещение дополнительно требует обустройства

Отметим, "Телеграф" направил информационный запрос главе КГГА Виталию Кличко относительно судьбы жилого здания по ул. Нижний Вал, 27-29 и законности четырех верхних этажей. В пресс-службе мэрии нам ответили, что вопрос полностью находится в компетенции Киевсовета, который судился с застройщиком, добиваясь сноса самостроя.

Ранее заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко обещал, что "дом-монстр" на Подоле вводить в эксплуатацию не собираются. Он ссылался на то, что кассационная жалоба Киевского городского совета удовлетворена Верховным судом (решение от 31 августа 2021 г.). Тогда ВСУ отменил определение суда апелляционной инстанции, которое ранее позволяло легализовать этот жилой комплекс.

"Боремся дальше. Город выступает за сохранение исторического лица Киева", — уверял Владимир Бондаренко.

Таким образом, по состоянию на июнь 2023 ситуация вокруг законности надстройки ЖК еще далека до исчерпания. Следовательно, покупателям следует быть осторожными и придирчивыми, если они отважатся приобрести себе "квадраты" на верхних этажах в этом доме.

"Телеграф" ранее сообщал: на фоне того, как принадлежащая на 80% столичной общине компания "Киевгорстрой" не может достроить свои объекты и просит у городского бюджета 1,3 млрд грн, журналисты обнаружили схемы вывода средств с этого предприятия.

Также напомним, в 2021 году девелоперы имели рентабельность в строительной отрасли около 50%, однако, скорее всего, после победы Украины им придется унять аппетиты и довольствоваться значительно меньшими доходами.