Строительство отеля на курорте и продажа "золотых" диодов: СМИ узнали о бизнесе жены главы БЭБ (видео)

Федоровой принадлежит 20 различных бизнесов по Украине

Супруга директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Эдуарда Федорова – Ольга Федорова строит отель курорте в селе Мигово Черновицкой области вместе с родственниками бывших и действующих сотрудников Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в расследовании издания расследование издания "Bihus.Info" под названием "Брейкинг БЭБ".

Так, журналисты выяснили, что Федоровой принадлежит 20 различных бизнесов по Украине. В частности компании, которые специализируются на торговле лекарствами, мебелью, лекарствами, рыбой. Также еще некоторые компании занимаются пассажирскими перевозками, бурением скважин, образованием и техническими исследованиями.

В селе Мигово Черновицкой области у семьи Федоровых есть два земельных участка. Более того, вместе с некоторыми сотрудниками СБУ жена директора БЭБ строит на этом горнолыжном курорте отель.

В расследовании указано, что на территории, где строится отель, пять земельных участков принадлежит генералу СБУ, бывшему заместителю председателя СБУ Александру Карпенко и его семье, еще два участка — генералу СБУ, бывшему начальнику ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, экс-главе Донецкой ОВА Александру Куцю и его супруге, а еще четыре участка – женщинам, чьи сыновья служат или служили в СБУ на низших должностях.

Также журналисты выяснили, что Федорова является совладелицей ООО "Глобальные технологии будущего". До недавнего времени фирма занималась системами видеонаблюдения в Донецкой области. Однако в 2022 году.

"С 2022 года "ГТМ" резко изменила профиль и начала поставлять запчасти ремонтным заводам "Укрзализныци" в Киеве, Днепре и Запорожье (всего за эти полтора года сумма сделок превысила 50 млн грн)", — сообщается в расследовании.

Отмечается, что "ГТМ" продает диоды с наценкой вплоть до 100%. Расследователи установили, что в прошлом году фирма поставляла УЗ диоды вида ДЛ253-2000-24 УХЛ2 по цене 6 973 гривен за штуку, а покупала — за 4 970 грн.

К концу года ООО "Глобальные технологии будущего" начала заказывать услуги по изготовлению диодов. Стоимость составляла от 505 до 620 гривен за штуку. Готовые диоды фирма продавала по 2000 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 марта 2023 Эдуард Федоров был уволен с должности начальника начальником управления СБУ в Сумской области. Затем 11 апреля его назначили главой Бюро экономической безопасности вместо Вадима Мельника.