Будівництво готелю на курорті та продаж "золотих" діодів: ЗМІ дізналися про бізнес дружини голови БЕБ (відео)

Федоровій належить 20 різних бізнесів по Україні

Дружина директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Едуарда Федорова – Ольга Федорова будує готель на курорті в селі Мигове Чернівецької області разом із родичами колишніх та чинних співробітників Служби безпеки України.

Про це йдеться у розслідуванні видання розслідування видання "Bihus.Info" під назвою "Брейкінг БЕБ".

Так, журналісти з’ясували, що Федоровій належить 20 різних бізнесів по Україні. Зокрема, компанії, які спеціалізуються на торгівлі ліками, меблями, ліками, рибою. Також ще деякі компанії займаються пасажирськими перевезеннями, бурінням свердловин, освітою та технічними дослідженнями.

У селі Мигове Чернівецької області родина Федорових має дві земельні ділянки. Щобільше, разом із деякими співробітниками СБУ дружина директора БЕБ будує на цьому гірськолижному курорті готель.

У розслідуванні зазначено, що на території, де будується готель, п’ять земельних ділянок належить генералу СБУ, колишньому заступнику голови СБУ Олександру Карпенку та його сім’ї, ще дві дільниці — генералу СБУ, колишньому начальнику ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, ексголові Донецької ОВА Олександру Куцю та його дружині, а ще чотири дільниці – жінкам, чиї сини служать чи служили в СБУ на нижчих посадах.

Також журналісти з’ясували, що Федорова є співвласником ТОВ "Глобальні технології майбутнього". Донедавна фірма займалася системами відеоспостереження у Донецькій області. Однак у 2022 році.

"З 2022 року "ГТМ" різко змінила профіль і почала постачати запчастини ремонтним заводам "Укрзалізниці" у Києві, Дніпрі та Запоріжжі (загалом за ці півтора року сума угод перевищила 50 млн грн)", — повідомляється в розслідуванні.

Зазначається, що ГТМ продає діоди з націнкою аж до 100%. Розслідувачі встановили, що торік фірма постачала УЗ діоди виду ДЛ253-2000-24 УХЛ2 за ціною 6973 гривень за штуку, а купувала — за 4970 грн.

До кінця року ТОВ "Глобальні технології майбутнього" почало замовляти послуги з виготовлення діодів. Вартість складала від 505 до 620 гривень за штуку. Готові діоди фірма продавала по 2000 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 березня 2023 року Едуарда Федорова було звільнено з посади начальника начальником управління СБУ в Сумській області. Потім 11 квітня його призначили головою Бюро економічної безпеки замість Вадима Мельника.