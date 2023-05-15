Бизнес-партнеры Коломойского хотят уничтожить исторический особняк в центре Киева? Как это остановить

Застройщиков не останавливает даже суд, который еще не принял окончательного решения

Историческое здание в центре Киева, известное как особняк Ивана Терещенко, может не успеть отпраздновать свое 150-летие, поскольку его хотят перестроить под офисный центр, фактически уничтожив памятник архитектуры. Уже в ближайшие дни фирма-владелец дома, связанная с Игорем Палицей — ближайшим бизнес-партнером Игоря Коломойского — планирует начать работы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Елена Терещенко, супруга правнука исторического владельца дома Ивана Терещенко — Мишеля Терещенко. По ее словам, якобы уже имеется разрешение от Департамента городского благоустройства КГГА, и единственное, что сдерживает владельца – суд по вопросу собственности на землю и сам особняк, который должен состояться 17 мая.

В чем ценность особняка Терещенко

В 1874 году в центре Киева началось строительство дома для помещицы Фелиции Адамовны Модзелевской, однако спустя пять лет его купил Иван Терещенко, сын известного украинского сахарозаводчика и мецената Николая Терещенко. В честь второго владельца особняк и получил название, а в 1917 году здание было национализировано и пребывало в государственной собственности до 2007 года.

22 марта 2007 года был заключен инвестиционный договор о реконструкции и реставрации двух нежилых домов по адресу: бульвар Тараса Шевченко, 34/15А и 34/13Б. Под литерой А и скрывается особняк Ивана Терещенко, имеющий площадь в 1104 квадратных метра.

Однако за прошедшие с момента заключения договора 16 лет, владелец здания и земельного участка под ним с кадастровым № 8000000000:88:211:0113, ПАО "Центрэлеватормлынбуд" так и не приступил к работам.

Участок на карте Киева

Впрочем, как писали СМИ, в 2020-м году Департамент охраны культурного наследия КГГА утвердил проект некоей реконструкции здания, вот только его планировалось переделать под офисный центр. Проще говоря, исторической вид здания будет нарушен.

Спустя год вокруг здания начались уже судебные баталии.

Особняк Терещенко хотят вернуть государству

31 мая 2021 года Киевская городская прокуратура обратилась с иском в Хозяйственный суд Киева требуя расторгнуть инвестиционный договор от 22 марта 2007 года и вернуть землю и оба здания на ней в собственность общины столицы.

В своем иске прокуратура акцентировала внимание, что условия инвестдоговора так и не были выполнены, а сами здания являются памятниками культурного наследия и не могут отчуждаться в пользу частных лиц, что фактически произошло.

Состояние здания давно оценивают как аварийное

Тем не менее суд не принял доводы прокурора и в возврате особняка Ивана Терещенко 6 декабря 2021 года отказал, то же самое сделал и Северный апелляционный хозяйственный суд 20 июля 2022 года.

В итоге иск прокуратуры попал в Большую палату Верховного суда Украины, который в среду, 17 мая, намерен рассмотреть его.

При этом, как подчеркивает Елена Терещенко, данное решение станет прецедентом и передано для изменения судебной практики. "Судьи своим решением навсегда поставят точку в вопросе, смогут ли недобросовестные застройщики по типовым схемам воровать из государственной/коммунальной собственности бесценные памятники архитектуры для их дальнейшего уничтожения или искажения!", — заключает активистка.

Коломойский и Ко – кто стоит за попыткой реконструкции особняка Терещенко

Также Елена Терещенко подчеркивает, что застройщик даже не сомневается в вынесении решения Большой палатой Верховного суда в его пользу, иначе бы не готовился строить забор до решения суда.

И эту уверенность активистка связывает с тем фактом, что собственниками ПАО "Центрэлеватормлынбуд" являются люди, очень близко связанные с бизнесменом Игорем Коломойским.

Так, по данным аналитической системы YouControl, хотя официально "Центрелеватормлынбуд" принадлежит кипрской компании Vensimars Management Limited, ее владелицей является Оксана Палица, экс-супруга бизнесмена, нардепа и бывшего чиновника Игоря Палицы. Он считается самым близким соратником Игоря Коломойского, руководил ОАО "Укрнафта", из которой, по мнению следствия, вывели около 40 млрд грн, из-за чего у бизнесмена в феврале даже проводили обыски.

Игорь Палица

Хотя формально Игорь Палица с женой давно пребывает в разводе, как минимум бизнес-связи они поддерживают весьма активно, так что его интерес в "Центрэлеватормлынбуд" прослеживается весьма уверенно.

Но владельцем кипрской фирмы Оксана Палица стала только в октябре 2021 года, до того времени, по данным сервиса Opendatabot, он принадлежал целой группе бизнесменов, среди которых еще один близкий к Игорю Коломойскому человек – Тимур Миндич.

Тимур Миндич

Еще в 2019-м году сам Коломойский называл Миндича бизнес-партнером и даже несостоявшимся женихом своей дочери, а также человеком, который и познакомил бизнесмена с Владимиром Зеленским.

Несмотря на разногласия между президентом и Игорем Коломойским, Тимур Миндич остается близким человеком для миллиардера и приглашается на дни рождения, один из которых закончился скандалом.

Если у ПАО "Центрэлеватормлынбуд" получится начать работы над реконструкцией особняка Терещенко, здание станет еще одним памятником истории и культуры Киева, которое окажется под угрозой. Ранее это случилось с целым заводом — киевским пивзаводом №1.