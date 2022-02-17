Нападение на журналистов УП: появилось важное видео с бизнесменом Петровским и его охраной

Журналисты смогли получить видео с камеры полиции.

История с нападением на съемочную группу "Украинской правды" в Днепре 13 февраля получила продолжение. И хотя глава МВД Денис Монастырский пообещал привлечь агрессивных молодых людей к ответственности, на данный момент ни о каких задержаниях и допросах не известно.

"Украинская правда" опубликовала репортаж о праздновании дня рождения олигарха Игоря Коломойского, на котором, по данным журналистов, присутствовал бизнесмен Александр Петровский (известен по прозвищу "Нарик"). Именно его охрана, как утверждают жертвы нападения, применила физическую силу к журналистам УП, отобрала у оператора телефон и удалила видео, снятое возле аэропорта в Днепре.

В опубликованном репортаже Михаила Ткача есть фрагмент, на котором видно бездействие полиции после нападения. Также журналистам удалось достать видеозапись с нагрудной камеры одного из полицейских, который прибыл туда по вызову. На кадрах присутствует сам бизнесмен Петровский, который возмущается тем, что журналисты снимают якобы на территории аэропорта и, почему-то, дает указания полицейским не отпускать журналистов, а наоборот — задержать с целью проверки документов.

Далее в сюжете рассказывается о праздновании дня рождения Игоря Коломойского. Среди полсотни гостей были совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, скандальный бизнесмен Павел Фукс, бизнесмен Игорь Суркис, представители неформальной группы "Приват", некоторые нардепы, в том числе Александ Дубинский. Также в этот день в аэропорту Днепра заметили сооснователя "Монобанка" Олега Гороховского. Развлекали гостей Потап и Настя Каменских.

Репортаж "Украинской правды"

Как известно, Александр Петровский является известным днепровским бизнесменом по прозвищу "Нарик". По данным СМИ, за ним тянется криминальный шлейф с 1990-х годов. В прошлом году в Днепре избили активистку Наталью Эшонкулову, та заявила, что это дело рук людей Петровского.