"Бал уродов": украинцы бурно негодуют из-за празднования юбилея Павла Фукса в "Венеции"

Бизнесмену исполнилось 50 лет.

Венеция под Киевом — именно так свой день рождения отпраздновал Павел Фукс. Против бизнесмена летом ввел санкции СНБО, но это не помешало празднику.

Кто был гостями на "Венецианском карнавале" сообщает в сюжете "Украинская правда".

Среди видных поздравителей к праздновавшему 50 лет Фуксу приехал Игорь Коломойский, Виталий Кличко и другие экс-чиновники и бывшие депутаты.

День рождения удался на ура — специальную локацию выстроили за один день, инициалы и венецианские маски в небе показывали с помощью шоу дронов, а Светлана Лобода и Артур Пирожков развлекали гостей.

В сети на празднование отреагировали бурно — пользователи считают, что гости мероприятия должны не праздновать, а сидеть за решеткой. Также отметили, что среднестатистическому украинцу на такой праздник собирать не менее полувека.

Несмотря на то, что Фукс заявил, что праздник был подарком, пользователи считают, что санкции СНБО на него не подействовали. Нашлись и те, кто Фукса поддержал.

Ранее "Телеграф" писал, что список богатейших украинцев изменился. Отметим — Павел Фукс входит в ТОП-100.