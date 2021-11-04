Рус

"Бал виродків": українці бурхливо обурюються через святкування ювілею Павла Фукса у "Венеції"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
9
Павло Фукс відсвяткував день народження наприкінці жовтня Новина оновлена 04 листопада 2021, 14:10
Павло Фукс відсвяткував день народження наприкінці жовтня

Бізнесмену виповнилося 50 років.

Венеція під Києвом — саме так свій день народження відсвяткував Павло Фукс. Проти бізнесмена влітку запровадила санкції РНБО, але це не завадило святу.

Хто був гостями на "Венеціанському карнавалі" повідомляє в сюжеті "Українська правда".

Серед відомих привітачів до Фукса, який святкував 50 років, приїхав Ігор Коломойський, Віталій Кличко та інші ексчиновники та колишні депутати.

День народження вдався на ура — спеціальну локацію збудували за один день, ініціали та венеціанські маски в небі показували за допомогою шоу дронів, а Світлана Лобода та Артур Пірожков розважали гостей.

У мережі на святкування відреагували бурхливо – користувачі вважають, що гості заходу мають не святкувати, а сидіти за ґратами. Також зазначили, що середньостатистичному українцю на таке свято збиратиме не менше півстоліття.

Попри те, що Фукс заявив, що свято було подарунком, користувачі вважають, що санкції РНБО на нього не вплинули. Знайшлися й ті, хто підтримав Фукса.

Раніше "Телеграф" писав, що список найбагатших українців змінився. Зазначимо – Павло Фукс входить до ТОП-100.

Теги:
#Реакція #РНБО #Павло Фукс
До лікарень України з коронавірусом потрапили 5 472 пацієнти за добу
Україна
Вже понад 27 тисяч хворих на добу: Україна побила новий рекорд захворюваності на COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
До лікарень України з коронавірусом потрапили 5 472 пацієнти за добу
Вже понад 27 тисяч хворих на добу: Україна побила новий рекорд захворюваності на COVID-19
Дата публікації
Категорія
Гео Лерос
Гео Лерос жестом образив Зеленського та Єрмака (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Росіяни влаштували черговий раунд війни за борщ
Росіяни знову замахнулися на український борщ: чим відповіли українці
Дата публікації
Категорія
Максим Галкін
Максим Галкін загримів у "чорний список" Мінкульту України
Дата публікації
Категорія
Катерина Крилова дала характеристику чоловікам у Рівному
"Міс Рівненщина" обурила українців, обізвавши земляків алкашами та злиднями (відео)