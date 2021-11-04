"Бал виродків": українці бурхливо обурюються через святкування ювілею Павла Фукса у "Венеції"

Бізнесмену виповнилося 50 років.

Венеція під Києвом — саме так свій день народження відсвяткував Павло Фукс. Проти бізнесмена влітку запровадила санкції РНБО, але це не завадило святу.

Хто був гостями на "Венеціанському карнавалі" повідомляє в сюжеті "Українська правда".

Серед відомих привітачів до Фукса, який святкував 50 років, приїхав Ігор Коломойський, Віталій Кличко та інші ексчиновники та колишні депутати.

День народження вдався на ура — спеціальну локацію збудували за один день, ініціали та венеціанські маски в небі показували за допомогою шоу дронів, а Світлана Лобода та Артур Пірожков розважали гостей.

У мережі на святкування відреагували бурхливо – користувачі вважають, що гості заходу мають не святкувати, а сидіти за ґратами. Також зазначили, що середньостатистичному українцю на таке свято збиратиме не менше півстоліття.

Попри те, що Фукс заявив, що свято було подарунком, користувачі вважають, що санкції РНБО на нього не вплинули. Знайшлися й ті, хто підтримав Фукса.

Раніше "Телеграф" писав, що список найбагатших українців змінився. Зазначимо – Павло Фукс входить до ТОП-100.