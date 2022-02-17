Рус

Напад на журналістів УП: з’явилося важливе відео з бізнесменом Петровським та його охороною

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
129
Скріншоти з відео Новина оновлена 17 лютого 2022, 12:27
Скріншоти з відео

Журналісти змогли отримати відео з камери поліції.

Історія з нападом на знімальну групу "Української правди" у Дніпрі 13 лютого отримала продовження. І хоча глава МВС Денис Монастирський пообіцяв притягнути агресивних молодих людей до відповідальності, наразі ні про які затримання та допити не відомо.

"Українська правда" опублікувала репортаж про відзначення дня народження олігарха Ігоря Коломойського, на якому, за даними журналістів, був присутній бізнесмен Олександр Петровський (відомий на прізвисько "Нарік"). Саме його охорона, як стверджують жертви нападу, застосувала фізичну силу до журналістів УП, відібрала у оператора телефон та видалила відео, зняте біля аеропорту у Дніпрі.

В опублікованому репортажі Михайла Ткача є фрагмент, на якому видно бездіяльність поліції після нападу. Також журналістам вдалося дістати відеозапис із нагрудної камери одного з поліцейських, який прибув туди на виклик. На кадрах присутній сам бізнесмен Петровський, який обурюється тим, що журналісти знімають нібито на території аеропорту і чомусь дає вказівки поліцейським не відпускати журналістів, а навпаки — затримати з метою перевірки документів.

Далі у сюжеті розповідається про відзначення дня народження Ігоря Коломойського. Серед півсотні гостей були співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, скандальний бізнесмен Павло Фукс, бізнесмен Ігор Суркіс, представники неформальної групи "Приват", деякі нардепи, зокрема, Александ Дубинський. Також цього дня в аеропорту Дніпра помітили співзасновника "Монобанку" Олега Гороховського. Розважали гостей Потап та Настя Каменських.

Репортаж "Української правди"

Як відомо, Олександр Петровський є відомим дніпровським бізнесменом на прізвисько "Нарік". За даними ЗМІ, за ним тягнеться кримінальний шлейф із 1990-х років. Торік у Дніпрі побили активістку Наталю Ешонкулову, та заявила, що це справа рук людей Петровського.

Теги:
#Дніпро #Українська правда
Малий бізнес хоче нових правил гри — без РРО та мільярдних витрат на них
Гроші
На кону щонайменше 8 мільярдів гривень – чим незадоволені ФОПи і чого хочуть від влади?
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Малий бізнес хоче нових правил гри — без РРО та мільярдних витрат на них
На кону щонайменше 8 мільярдів гривень – чим незадоволені ФОПи і чого хочуть від влади?
Дата публікації
Категорія
Путін не приймає пропозицію Зеленського провести переговори
Зеленський знову запропонував Путіну зустрітися, у Кремлі відповіли
Дата публікації
Категорія
Постраждалий дитсадок у Станиці Луганській
Пропаганда РФ звинуватила в обстрілі дитсадка Україну, придумавши неіснуюче селище: фото
Дата публікації
Категорія
Олексій Резніков очолив Міноборони у листопаді 2021 року
Україну схиляють до сценарію Путіна: Резніков зробив тривожне зізнання
Дата публікації
Категорія
Каміла Валієва
Фінал у хокеї та фігурне катання: пряма трансляція 13-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні
Дата публікації
Категорія
Пенсійні документи можуть стати електронними
В Україні готують нововведення для пенсіонерів: подробиці