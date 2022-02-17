Напад на журналістів УП: з’явилося важливе відео з бізнесменом Петровським та його охороною

Журналісти змогли отримати відео з камери поліції.

Історія з нападом на знімальну групу "Української правди" у Дніпрі 13 лютого отримала продовження. І хоча глава МВС Денис Монастирський пообіцяв притягнути агресивних молодих людей до відповідальності, наразі ні про які затримання та допити не відомо.

"Українська правда" опублікувала репортаж про відзначення дня народження олігарха Ігоря Коломойського, на якому, за даними журналістів, був присутній бізнесмен Олександр Петровський (відомий на прізвисько "Нарік"). Саме його охорона, як стверджують жертви нападу, застосувала фізичну силу до журналістів УП, відібрала у оператора телефон та видалила відео, зняте біля аеропорту у Дніпрі.

В опублікованому репортажі Михайла Ткача є фрагмент, на якому видно бездіяльність поліції після нападу. Також журналістам вдалося дістати відеозапис із нагрудної камери одного з поліцейських, який прибув туди на виклик. На кадрах присутній сам бізнесмен Петровський, який обурюється тим, що журналісти знімають нібито на території аеропорту і чомусь дає вказівки поліцейським не відпускати журналістів, а навпаки — затримати з метою перевірки документів.

Далі у сюжеті розповідається про відзначення дня народження Ігоря Коломойського. Серед півсотні гостей були співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, скандальний бізнесмен Павло Фукс, бізнесмен Ігор Суркіс, представники неформальної групи "Приват", деякі нардепи, зокрема, Александ Дубинський. Також цього дня в аеропорту Дніпра помітили співзасновника "Монобанку" Олега Гороховського. Розважали гостей Потап та Настя Каменських.

Репортаж "Української правди"

Як відомо, Олександр Петровський є відомим дніпровським бізнесменом на прізвисько "Нарік". За даними ЗМІ, за ним тягнеться кримінальний шлейф із 1990-х років. Торік у Дніпрі побили активістку Наталю Ешонкулову, та заявила, що це справа рук людей Петровського.