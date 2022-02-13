У Дніпрі з ножем напали на журналістів "Української правди": відео вже у мережі

Невідомі "вибили" пароль від телефону та видалили зняті відео.

У Дніпрі стався напад на знімальну групу журналіста "Української правди" Михайла Ткача.

Кадри з місця події були оприлюднені на YouTube-каналі "УП".

Інцидент трапився близько 15:00 13 лютого біля термінала аеропорту, коли невідомі підійшли до відеооператора Ярослава Бондаренка та вимагали видалити відео з телефону.

Повідомляється, що коли той відмовився, то один із чоловіків дістав ножа та погрозами змусив того назвати пароль від телефону. Після цього невідомий видалив усі зняті відео.

Інший чоловік почав заламувати руки водієві знімальної групи.

За даними видання, нападники були охоронцями, а поліцейські не дуже активно намагалися припинити їхню діяльність.

Як повідомлялося раніше, у січні в Києві невідомі напали на журналіста Андрія Кулікова, побили його та відібрали мобільний телефон, гроші та банківську картку.

А в лютому в столиці група зловмисників напала на помічника генерального прокурора України та колишнього міністра юстиції Грузії Зураба Адеішвілі, через що той потрапив до лікарні.