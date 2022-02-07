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У Києві посеред дня побили помічника генпрокурора України: що відомо

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Зураб Адеїшвілі Новина оновлена 07 лютого 2022, 19:40
Зураб Адеїшвілі

Чоловік перебуває у лікарні під наглядом лікарів.

У Києві група невідомих скоїла напад на помічника генерального прокурора України Ірини Венедиктової.

Про це проінформувала пресслужба столичної поліції.

Наголошується, що напад на 49-річного чоловіка стався на вулиці Тверській Тупік. Відомо, що до нього підійшли четверо незнайомців, побили його та втекли у невідомому напрямку.

Постраждалого доправили до лікувального закладу. Наразі зловмисників шукають.

Тверський Тупик на карті Києва
Тверський Тупик на карті Києва

Видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела повідомляє, що постраждалим виявився колишній міністр юстиції Грузії та діючий помічник Венедиктової Зураб Адеішвілі.

Зазначається, що напад був пов’язаний із його діяльністю в Грузії. Стан потерпілого оцінюється як задовільний, він перебуває під наглядом лікарів.

Видання OBOZREVATEL повідомило, що невідомі перед нападом уточнили в Адеішвілі його прізвище, а потім зі словами "Отримуй за наш народ" накинулися на нього з кулаками.

На напад уже відреагувала сама Венедиктова та закликала громадян не спекулювати на цій темі.

Як повідомлялося раніше, неподалік Дніпра чоловік заради барвистого відео пірнув у ополонку, але вибратися звідти йому вже не вдалося. Його тіло довелося шукати рятівникам.

Теги:
#Київ #Бійка #Напад
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