В Киеве среди дня избили помощника генпрокурора Украины: что известно

Мужчина находится в больнице под присмотром врачей.

В Киеве группа неизвестных совершила нападение на помощника генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Об этом проинформировала пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что нападение на 49-летнего мужчину произошло на улице Тверской Тупик. Известно, что к нему подошли четверо незнакомцев, побили его и скрылись в неизвестном направлении.

Пострадавшего доставили в лечебное учреждение. В настоящее время злоумышленников ищут.

Тверской Тупик на карте Киева

Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщает, что пострадавшим оказался бывший министр юстиции Грузии и действующий помощник Венедиктовой Зураб Адеишвили.

Отмечается, что нападение было связано с его деятельностью в Грузии. Состояние пострадавшего оценивается, как удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей.

Издание OBOZREVATEL сообщило, что неизвестные перед нападением уточнили у Адеишвили его фамилию, а после со словами "Получай за наш народ" набросились на него с кулаками.

На нападение уже отреагировала сама Венедиктова и призвала граждан не спекулировать на этой теме.

Как сообщалось ранее, неподалеку от Днепра мужчина ради красочного видео нырнул в прорубь, но выбраться оттуда ему уже не удалось. Его тело пришлось искать спасателям.