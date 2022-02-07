Укр

В Киеве среди дня избили помощника генпрокурора Украины: что известно

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Зураб Адеишвили Новость обновлена 07 февраля 2022, 19:40
Зураб Адеишвили

Мужчина находится в больнице под присмотром врачей.

В Киеве группа неизвестных совершила нападение на помощника генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Об этом проинформировала пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что нападение на 49-летнего мужчину произошло на улице Тверской Тупик. Известно, что к нему подошли четверо незнакомцев, побили его и скрылись в неизвестном направлении.

Пострадавшего доставили в лечебное учреждение. В настоящее время злоумышленников ищут.

Тверской Тупик на карте Киева
Тверской Тупик на карте Киева

Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщает, что пострадавшим оказался бывший министр юстиции Грузии и действующий помощник Венедиктовой Зураб Адеишвили.

Отмечается, что нападение было связано с его деятельностью в Грузии. Состояние пострадавшего оценивается, как удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей.

Издание OBOZREVATEL сообщило, что неизвестные перед нападением уточнили у Адеишвили его фамилию, а после со словами "Получай за наш народ" набросились на него с кулаками.

На нападение уже отреагировала сама Венедиктова и призвала граждан не спекулировать на этой теме.

Как сообщалось ранее, неподалеку от Днепра мужчина ради красочного видео нырнул в прорубь, но выбраться оттуда ему уже не удалось. Его тело пришлось искать спасателям.

Теги:
#Киев #Драка #Нападение
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