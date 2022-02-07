Укр

Нырнул в прорубь ради зрелищного видео: вблизи Днепра погиб мужчина

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Трагедия произошла на реке Чортомлык Новость обновлена 07 февраля 2022, 09:47
Трагедия произошла на реке Чортомлык

Момент ныряния в прорубь снять удалось, однако мужчина из нее уже не вынырнул.

Недалеко от Днепра на водоеме в Никопольском районе утонул 38-летний мужчина, который ради зрелищного видео решил нырнуть в прорубь и ушел под лед. Его тело пришлось разыскивать водолазам.

Об инциденте, произошедшем в субботу, 5 февраля, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что мужчина решил нырнуть в прорубь на реке Чортомлык в селе Капуловка. По предварительной информации, погибший хотел снять видео с нырянием в прорубь и пригласил для этого своего друга. Ныряние снять на камеру удалось, но мужчина из проруби уже не вынырнул. Его испуганный товарищ сначала пытался самостоятельно достать друга, однако попытки оказались тщетными, и он вызвал спасателей.

На поиски тела погибшего ушли почти сутки времени и привлекалась группа водолазов. Его обнаружили на глубине 4 метров и в 20 метрах от берега.

Поисковая операция длилась почти сутки
Поисковая операция длилась почти сутки
Тело погибшего нашли на глубине 4 метра
Тело погибшего нашли на глубине 4 метра
Мужчину унесло на 20 метров от берега
Мужчину унесло на 20 метров от берега

После того, как тело мужчины 1983 года рождения было извлечено из водоема, его передали сотрудникам полиции.

Отметим, что по данным Telegram-канала "Всевидящее око", мужчины прорубили прорубь самостоятельно.

Напомним, что схожий инцидент произошел на Крещение в России — 40-летняя женщина на глазах у детей после бани нырнула в необорудованную прорубь и ее мгновенно затянуло течение. На поиски утопленницы ушло несколько суток.

Также "Телеграф" сообщал, что в Днепре при странных обстоятельствах во время купания в детской ванной утонул годовалый мальчик.

Теги:
#Днепропетровская область #Река #ДСНС #Утопленник
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