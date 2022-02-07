Нырнул в прорубь ради зрелищного видео: вблизи Днепра погиб мужчина

Момент ныряния в прорубь снять удалось, однако мужчина из нее уже не вынырнул.

Недалеко от Днепра на водоеме в Никопольском районе утонул 38-летний мужчина, который ради зрелищного видео решил нырнуть в прорубь и ушел под лед. Его тело пришлось разыскивать водолазам.

Об инциденте, произошедшем в субботу, 5 февраля, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что мужчина решил нырнуть в прорубь на реке Чортомлык в селе Капуловка. По предварительной информации, погибший хотел снять видео с нырянием в прорубь и пригласил для этого своего друга. Ныряние снять на камеру удалось, но мужчина из проруби уже не вынырнул. Его испуганный товарищ сначала пытался самостоятельно достать друга, однако попытки оказались тщетными, и он вызвал спасателей.

На поиски тела погибшего ушли почти сутки времени и привлекалась группа водолазов. Его обнаружили на глубине 4 метров и в 20 метрах от берега.

Поисковая операция длилась почти сутки

Тело погибшего нашли на глубине 4 метра

Мужчину унесло на 20 метров от берега

После того, как тело мужчины 1983 года рождения было извлечено из водоема, его передали сотрудникам полиции.

Отметим, что по данным Telegram-канала "Всевидящее око", мужчины прорубили прорубь самостоятельно.

Напомним, что схожий инцидент произошел на Крещение в России — 40-летняя женщина на глазах у детей после бани нырнула в необорудованную прорубь и ее мгновенно затянуло течение. На поиски утопленницы ушло несколько суток.

Также "Телеграф" сообщал, что в Днепре при странных обстоятельствах во время купания в детской ванной утонул годовалый мальчик.