Младенец погиб при странных обстоятельствах в Днепре: что известно

Отец ребенка запер его с мамой в квартире, так как женщина страдала сильной депрессией

В Днепре на улице Титова произошла трагедия: во время купания в детской ванночке утонул годовалый мальчик.

По информации местного СМИ "Информатор", которое ссылается на источники в полиции, сообщение о гибели малыша поступило 2 февраля около 17:00. Дверь оказалась заперта снаружи — якобы это сделал муж для безопасности супруги, страдающей депрессией — поэтому вскрывать ее пришлось спасателям.

Внутри копы обнаружили испуганную женщину и бездыханное тело годовалого мальчика, который утонул во время купания.

По информации местного сайта "Днепр Час", мама отвлеклась и на короткое время оставила младенца в воде без наблюдения, а когда вернулась, он уже не подавал признаков жизни.

Со ссылкой на отца СМИ пишет, что после родов у женщины диагностировали запущенный депрессивный синдром. В последнее время она даже лечилась в стационаре психбольницы. Якобы по этой причине — ради безопасности семьи — мужчина и запер дома жену и сына, не предвидев трагедии в стенах квартиры. Сейчас по данному факту проходит расследование.

Якобы та самая ванночка, где утонул малыш - СМИ

Напомним, в Новгородской области РФ обнаружили бездыханное тело полуторагодовалой Ангелины Солдатовой, которая пропала без вести 25 января. Изначально копы подозревали, что малышку могла сжечь в печи собственная мать. Однако найденные останки костей оказались не человеческими, а труп ребенка вскоре нашли в 50-ти метрах от дома.