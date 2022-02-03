Немовля загинуло за дивних обставин у Дніпрі: що відомо

Батько дитини замкнув його з мамою в квартирі, тому що жінка страждала на сильну депресію

У Дніпрі на вулиці Титова сталася трагедія: під час купання у дитячій ванній потонув однорічний хлопчик.

За інформацією місцевого ЗМІ "Інформатор", яке посилається на джерела в поліції, повідомлення про загибель малюка надійшло 2 лютого близько 17:00. Двері виявилися замкненими зовні — нібито це зробив чоловік для безпеки дружини, яка страждає на депресію — тому розкривати її довелося рятувальникам.

Усередині копи виявили перелякану жінку та бездихане тіло однорічного хлопчика, який потонув під час купання.

За інформацією місцевого сайту "Дніпро Час", мама відволіклася і на короткий час залишила немовля у воді без спостереження, а коли повернулася, воно вже не подавало ознак життя.

З посиланням на батька ЗМІ пише, що після пологів у жінки діагностували занедбаний депресивний синдром. Останнім часом вона навіть лікувалася у стаціонарі психіатричної лікарні. Нібито з цієї причини — заради безпеки сім’ї — чоловік і замкнув удома дружину та сина, не передбачивши трагедії у стінах квартири. Зараз за цим фактом відбувається розслідування.

Нібито та сама ванна, де потонув малюк — ЗМІ

Нагадаємо, у Новгородській області РФ виявили бездиханне тіло півторарічної Ангеліни Солдатової, яка зникла безвісти 25 січня. Спочатку копи підозрювали, що малечу могла спалити в печі власна мати. Проте знайдені останки кісток виявилися не людськими, а труп дитини незабаром знайшли за 50 метрів від будинку.