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Не в печі, але все ж таки загинула: зниклу дівчинку-немовля знайшли мертвою в Росії

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Ангелині було лише півтора роки Новина оновлена 01 лютого 2022, 09:33
Ангелині було лише півтора роки

Слідство вважало, що дитину спалили в печі, проте пізніше знайшли труп дівчинки в несподіваному місці

У Новгородській області РФ виявили бездиханне тіло півторарічної Ангеліни Солдатової, яка зникла безвісти 25 січня. Спочатку копи підозрювали, що малечу могла спалити в печі власна мати. Проте знайдені останки кісток виявилися не людськими, а труп дитини незабаром знайшли за 50 метрів від будинку.

За інформацією російських Телеграм-каналів, написавши заяву в поліцію про зникнення Ангеліни, мати вісьмох дітей заявляла, що дочку міг вбити її співмешканець. Той, у свою чергу, звинуватив у страшному злочині кохану. Проте згодом на своїй ділянці тіло дівчинки знайшла сусідка.

Виявилося, що смерть не була насильницькою: тіло дитини лежало обличчям униз, був невеликий синець. За попередньою інформацією, дівчинка померла внаслідок переохолодження.

Втім, загадкою залишається той факт, як маленька Ангеліна потрапила в огороджений двір до сусідки навпроти. Слідство не виключає, що дитину могли перекинути.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині два тижні розшукували матір із двома доньками-близнючками, які пішли з дому ще 9 січня. Проте всіх трьох все ж таки вдалося знайти живими.

Теги:
#Діти #Росія #Загибель #Без вісті
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