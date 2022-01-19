У Дніпропетровській області шукають родину: мати та дівчинки-близнючки зникли за дивних обставин (фото)
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Усіх небайдужих закликають долучитися до пошуків
У Дніпропетровській області вже другий тиждень розшукують матір з двома доньками-близнючками. Жінка з дівчатами пішли з дому ще 9 січня та дотепер їх місце знаходження залишається невідомим.
Як повідомляють у Telegram-каналі пошуково-рятувальної групи "Мілена", родина вийшла з дому, розташованому на вулиці Коцюбинського у місті Кам'янському, близько 8-ї години ранку і після цього зв'язок із ними обірвався.
Зараз до пошуків 41-річної матері та її 18-річних доньок залучають усіх небайдужих.
Ніколаєнко Риту, матір дівчат, можна впізнати за такими прикметами: зріст близько 160-165 сантиметрів, міцна статура, карі очі та темне волосся.
На момент зникнення 41-річна жінка була одягнута у подовжений пуховик чорного кольору, сіру спідницю нижче коліна, оформлену чорними квітами, та чорні високі шкіряні замшеві чоботи.
Розшукувана має особливу прикмету у вигляді шраму від опіків на підборідді.
Прикмети Альбіни: дівчина має зріст 160-165 сантиметрів, карі очі, чорне довге волосся та міцну статуру.
Востаннє її бачили у чорному довгому пуховику, чорній спідниці нижче коліна, коротких чорних чоботах та у рожевій шапці з великими білими намистинами(на фото вона справа).
Прикмети Патріни: дівчина зростом 160-165 сантиметрів, має карі очі, чорне довге волосся, худорлява.
Була одягнута в подовжений темно-синій пуховик, чорні шкіряні невисокі черевики, спідницю до колін чорного кольору та синю шапку із великими білими намистинами (на фото зліва).
Шановні жителі міста та області, якщо вам відома будь-яка інформація, яка може бути корисною в пошуках цілої родини, повідомте про це за номерами телефонів 068-777-0-112, 102 або у найближчий відділок поліції.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові впродовж кількох місяців намагаються розшукати 46-річну Ларису Акімочкіну. Жінка зникла ще в листопаді і дотепер її місце знаходження залишається невідомим.
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