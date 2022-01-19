У Дніпропетровській області шукають родину: мати та дівчинки-близнючки зникли за дивних обставин (фото)

Усіх небайдужих закликають долучитися до пошуків

У Дніпропетровській області вже другий тиждень розшукують матір з двома доньками-близнючками. Жінка з дівчатами пішли з дому ще 9 січня та дотепер їх місце знаходження залишається невідомим.

Як повідомляють у Telegram-каналі пошуково-рятувальної групи "Мілена", родина вийшла з дому, розташованому на вулиці Коцюбинського у місті Кам'янському, близько 8-ї години ранку і після цього зв'язок із ними обірвався.

Зараз до пошуків 41-річної матері та її 18-річних доньок залучають усіх небайдужих.

Ніколаєнко Риту, матір дівчат, можна впізнати за такими прикметами: зріст близько 160-165 сантиметрів, міцна статура, карі очі та темне волосся.

На момент зникнення 41-річна жінка була одягнута у подовжений пуховик чорного кольору, сіру спідницю нижче коліна, оформлену чорними квітами, та чорні високі шкіряні замшеві чоботи.

Розшукувана має особливу прикмету у вигляді шраму від опіків на підборідді.

Прикмети Альбіни: дівчина має зріст 160-165 сантиметрів, карі очі, чорне довге волосся та міцну статуру.

Востаннє її бачили у чорному довгому пуховику, чорній спідниці нижче коліна, коротких чорних чоботах та у рожевій шапці з великими білими намистинами(на фото вона справа).

Прикмети Патріни: дівчина зростом 160-165 сантиметрів, має карі очі, чорне довге волосся, худорлява.

Була одягнута в подовжений темно-синій пуховик, чорні шкіряні невисокі черевики, спідницю до колін чорного кольору та синю шапку із великими білими намистинами (на фото зліва).

Розшук матері та двох дітей

Шановні жителі міста та області, якщо вам відома будь-яка інформація, яка може бути корисною в пошуках цілої родини, повідомте про це за номерами телефонів 068-777-0-112, 102 або у найближчий відділок поліції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові впродовж кількох місяців намагаються розшукати 46-річну Ларису Акімочкіну. Жінка зникла ще в листопаді і дотепер її місце знаходження залишається невідомим.