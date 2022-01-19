В Днепропетровской области ищут семью: мать и девочки-близняшки пропали при странных обстоятельствах (фото)
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Всех неравнодушных призывают приобщиться к поискам
В Днепропетровской области уже вторую неделю разыскивают мать с двумя дочерьми-близняшками. Женщина с девочками ушли из дома еще 9 января, и до сих пор их местонахождение остается неизвестным.
Как сообщают в Telegram-канале поисково-спасательной группы "Милена", семья вышла из дома, расположенного на улице Коцюбинского в городе Каменском, около 8 часов утра и после этого связь с ними оборвалась.
Сейчас в поисках 41-летней матери и ее 18-летних дочерей привлекают всех неравнодушных.
Николаенко Риту, мать девушек, можно узнать по следующим приметам: рост около 160-165 сантиметров, крепкое телосложение, карие глаза и темные волосы.
На момент исчезновения 41-летняя женщина была одета в удлиненный пуховик черного цвета, серую юбку ниже колена, оформленную черными цветами, и высокие черные замшевые сапоги.
Разыскиваемая имеет особую примету в виде шрама от ожогов на подбородке.
Приметы Альбины: девушка имеет рост 160-165 сантиметров, карие глаза, черные длинные волосы и крепкое телосложение.
В последний раз ее видели в черном длинном пуховике, черной юбке ниже колена, коротких черных сапогах и в розовой шапке с большими белыми бусинами (на фото она справа).
Приметы Патрины: девушка ростом 160-165 сантиметров, имеет карие глаза, черные длинные волосы, худощавая.
Была одета в удлиненный темно-синий пуховик, черные кожаные невысокие ботинки, юбку до колен черного цвета и синюю шапку с большими белыми бусинами (на фото слева).
Уважаемые жители города и области, если вам известна любая информация, которая может быть полезна в поисках целой семьи, сообщите об этом по телефонам 068-777-0-112, 102 или в ближайшее отделение полиции.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове на протяжении нескольких месяцев пытаются разыскать 46-летнюю Ларису Акимочкину. Женщина исчезла еще в ноябре, и до сих пор ее местонахождение остается неизвестным.
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