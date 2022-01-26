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У неблагополучній сім’ї в РФ зникла однорічна дівчинка — у печі її матері знайшли обгорілі кістки

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Маленькій Ангелині на момент зникнення було лише 1,5 роки Новина оновлена 26 січня 2022, 10:34
Маленькій Ангелині на момент зникнення було лише 1,5 роки

Дівчинку вже залишали одну на кілька днів, а після мати заявила, що маля зникло безвісти

У Новгородській області РФ відбулася кричуща історія в багатодітній сім’ї. Мати вісьмох дітей 25 січня заявила про зникнення півторарічного малюка, після чого у банній печі знайшли фрагменти людських кісток.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, трагедія сталася в місті Холм. До поліції звернулася 34-річна мати дівчинки Крістіна Богданова та її співмешканець, 22-річний Спартак Бушуєв, які заявили про зникнення маленької Ангеліни.

Зникла Ангеліна
Зникла Ангеліна

За словами матері, увечері вона пішла в лазню, щоб випрати білизну, залишивши дитину на ліжку в будинку. Не було її нібито близько години, проте після повернення Ангеліни не виявилося, а вхідні двері були не зачинені.

Втім, Богданова та її співмешканець плуталися у свідченнях: чоловік заявив, що теж був у лазні, у той час, як його пасія стверджувала інше. Жінка сильно нервувала, але не плакала. З огляду на це, а також той факт, що мати нещодавно покинула всіх вісьмох дітей самих і на кілька днів поїхала до Москви (через це старших напередодні цієї трагедії забрали органи опіки, Ангеліну залишили матері через малий вік), поліція влаштувала максимально ретельну перевірку будинку. На жаль, у тій самій лазні, де нібито стирала Крістіна Богданова, знайшли фрагменти кісток, що згоріли.

І мати дівчинки, і її співмешканця вже заарештували, а у поліції відкрили кримінальну справу за статтею "Вбивство". Кістковий матеріал направили на експертизу, однак, ймовірно, він є останками маленької Ангеліни. Продовжується розслідування.

Заарештована мати зниклої дівчинки
Заарештована мати зниклої дівчинки
У спаленні дитини підозрюють і співмешканця матері
У спаленні дитини підозрюють і співмешканця матері

Нагадаємо, у російській Костромі, де пара педофілів жорстоко зґвалтувала та вбила 5-річну дівчинку Вероніку Ніколаєву, відкрили ще одну кримінальну справу — стосовно копів.

Теги:
#Діти #Росія #Багатодітна сім'я #Спалення
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