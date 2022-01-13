Зґвалтування та вбивство 5-річної дівчинки могли відвернути: спливли нові деталі про пару педофілів з РФ

Один із вбивць вже був судимий за виготовлення дитячого порно і не мав права наближатися до дітей, проте нагляд не спрацював

У російській Костромі, де пара педофілів жорстоко зґвалтувала та вбила 5-річну дівчинку Вероніку Ніколаєву, відкрили ще одну кримінальну справу. Цього разу — через недбалість поліцейських, які не стежили за Денисом Герасимовим, який нещодавно звільнився, і не запобігли трагедії.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, 44-річний Герасимов раніше був судимий за педофілію та виготовлення дитячого порно. Відсидів у колонії він лише чотири роки, після чого у березні 2021-го вийшов на волю.

Проте далі він мав перебувати під наглядом правоохоронців: двічі на місяць приходити в поліцію та відзначатись, не виїжджати з Костроми, а головне — не наближатися до дітей, шкіл та дошкільних закладів.

У вересні Герасимов вже порушив ухвалу суду — виїхав з Костроми, за що був оштрафований. Проте копи не посилили нагляд і не запобігли звірському вбивству 5-річної дитини. Зараз щодо них проходить розслідування.

Біляков та Герасимов були співмешканцями та планували викрадення хлопчика, але "попалася" дівчинка

Нагадаємо, трагедія сталася 4 січня. На очі чоловікам, які, за їхніми словами, вирішили "урізноманітнити життя", потрапила 5-річна дівчинка Вероніка Ніколаєва. Дитина на кілька хвилин раніше за маму вийшла з приміщення культурного центру, де було свято, чим і скористалися викрадачі — 44-річний Денис Герасимов та 25-річний Вадим Біляков. Вони перебували у любовних стосунках не один рік. Спочатку нелюди затягли дитину до підвалу будинку неподалік, а потім перемістили до своєї кімнати у гуртожитку, де поглумилися і жорстоко вбили.

Раніше "Телеграф" писав, як до того, що сталося, відноситься батько одного з передбачуваних убивць, а також як злочинців характеризують сусіди.