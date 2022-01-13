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Зґвалтування та вбивство 5-річної дівчинки могли відвернути: спливли нові деталі про пару педофілів з РФ

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Вероніка стала випадковою жертвою пари педофілів Новина оновлена 13 січня 2022, 09:34
Вероніка стала випадковою жертвою пари педофілів

Один із вбивць вже був судимий за виготовлення дитячого порно і не мав права наближатися до дітей, проте нагляд не спрацював

У російській Костромі, де пара педофілів жорстоко зґвалтувала та вбила 5-річну дівчинку Вероніку Ніколаєву, відкрили ще одну кримінальну справу. Цього разу — через недбалість поліцейських, які не стежили за Денисом Герасимовим, який нещодавно звільнився, і не запобігли трагедії.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, 44-річний Герасимов раніше був судимий за педофілію та виготовлення дитячого порно. Відсидів у колонії він лише чотири роки, після чого у березні 2021-го вийшов на волю.

Проте далі він мав перебувати під наглядом правоохоронців: двічі на місяць приходити в поліцію та відзначатись, не виїжджати з Костроми, а головне — не наближатися до дітей, шкіл та дошкільних закладів.

У вересні Герасимов вже порушив ухвалу суду — виїхав з Костроми, за що був оштрафований. Проте копи не посилили нагляд і не запобігли звірському вбивству 5-річної дитини. Зараз щодо них проходить розслідування.

Біляков та Герасимов були співмешканцями та планували викрадення хлопчика, але "попалася" дівчинка
Біляков та Герасимов були співмешканцями та планували викрадення хлопчика, але "попалася" дівчинка

Нагадаємо, трагедія сталася 4 січня. На очі чоловікам, які, за їхніми словами, вирішили "урізноманітнити життя", потрапила 5-річна дівчинка Вероніка Ніколаєва. Дитина на кілька хвилин раніше за маму вийшла з приміщення культурного центру, де було свято, чим і скористалися викрадачі — 44-річний Денис Герасимов та 25-річний Вадим Біляков. Вони перебували у любовних стосунках не один рік. Спочатку нелюди затягли дитину до підвалу будинку неподалік, а потім перемістили до своєї кімнати у гуртожитку, де поглумилися і жорстоко вбили.

Раніше "Телеграф" писав, як до того, що сталося, відноситься батько одного з передбачуваних убивць, а також як злочинців характеризують сусіди.

Теги:
#Діти #Росія #Вбивство #Педофіли #Педофіл
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