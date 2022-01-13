Изнасилование и убийство 5-летней девочки могли предотвратить: всплыли новые детали о паре педофилов из РФ

Один из педофилов уже был судим за изготовление детского порно и не имел права приближаться к детям, однако надзор не сработал

В российской Костроме, где пара педофилов жестоко изнасиловала и убила 5-летнюю девочку Веронику Николаеву, открыли еще одно уголовное дело. На этот раз — из-за халатности полицейских, которые не следили за недавно освободившимся Денисом Герасимовым и не предотвратили трагедию.

По информации местных Телеграмм-каналов, 44-летний Герасимов ранее был судим за педофилию и изготовление детского порно. Отсидел в колонии он всего четыре года, после чего в марте 2021-го вышел на свободу.

Однако после он должен был находиться под надзором правоохранителей: дважды в месяц приходить в полицию и отмечаться, не выезжать из Костромы, а главное — не приближаться к детям, школам и дошкольным учреждениям.

В сентябре Герасимов уже нарушил постановление суда — выехал из Костромы, за что был оштрафован. Однако копы не усилили надзор и не предотвратили зверское преступление 5-летнего ребенка. Сейчас в их отношении проходит расследование.

Беляков и Герасимов были сожителями и планировали похищение мальчика, но "попалась" девочка

Напомним, трагедия произошла 4 января. На глаза мужчинам, которые, по их словам, решили "разнообразить жизнь", попалась 5-летняя девочка Вероника Николаева. Ребенок на несколько минут раньше мамы вышел из помещения культурного центра, где был утренник, чем и воспользовались похитители — 44-летний Денис Герасимов и 25-летний Вадим Беляков. Они состояли в любовных отношениях не один год. Сначала изверги затащили ребенка в подвал дома неподалеку, а затем переместили в свою комнату в общежитии, где надругались и жестоко убили.

Ранее "Телеграф" писал, как к произошедшему относится отец одного из предполагаемых убийц, а также как преступников характеризуют соседи.