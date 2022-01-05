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В России мужчины-любовники похитили 5-летнюю девочку с новогоднего утренника и жестоко расправились с ней (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Поиски 5-летней Вероники Николаевой в Костроме закончились трагически Новость обновлена 05 января 2022, 11:54
Поиски 5-летней Вероники Николаевой в Костроме закончились трагически

На теле девочки было множество ножевых ранений

В российской Костроме два ранее судимых мужчины похитили 5-летнюю девочку с детской площадки и жестоко ее убили. Оказалось, что подозреваемые находились в любовных отношениях и даже выкладывали свои интимные видео в сеть.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, маленькую девочку — Веронику Николаеву — похитили в Костроме среди белого дня во вторник, 4 января, когда она игралась на детской площадке.

Похищение ребенка попало на видео. На кадрах видно, что девочка отбивалась и пыталась сопротивляться двум мужчинам, однако на это никто не отреагировал.

СМИ сообщают, что в день похищения девочка вместе с 8-летним братом и мамой пришли на новогоднее представление, а после спектакля мама разрешила девочке выйти на улицу, пока она закончит работу. Женщина работает уборщицей в доме культуры, где и проходило представление. Как только она заметила пропажу девочки, вызвала полицию и бросилась на поиски.

К сожалению, поиски 5-летнего ребенка закончились трагически — ее тело обнаружили в одной из комнат местного общежития. На теле ребенка было множество ножевых ранений и следы изнасилования. Убийцы засунули умершую девочку в дорожную сумку.

Уже к вечеру под стенами этого общежития собрались неравнодушные жители Костромы, которые были готовы совершить самосуд над убийцами. Однако, полиция не позволила этого сделать.

Выяснилось, что убийцами девочки оказались ранее судимые мужчины — 44-летний Денис Герасимов и 25-летний Вадим Беляков. Они состояли в любовных отношениях не один год.

Старший из подозреваемых уже был судим за педофилию и изготовление детской порнографии, освободился в марте прошлого года. А младший — сидел за кражу.

На допросе задержанные рассказали, что похищение и убийство ребёнка не планировали, все получилось спонтанно. Беляков и Герасимов шли по улице и увидели ребёнка. Беляков в шутку предложил партнеру поймать девочку и поиздеваться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Павлограде нетрезвый 11-классник перерезал целую семью. Отец и 4-летний мальчик скончались мгновенно, а беременной женщине чудом удалось уцелеть.

Теги:
#Россия #Ребенок #Убийство #Педофил #Кострома
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