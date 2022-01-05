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У Росії чоловіки-коханці викрали 5-річну дівчинку з новорічного свята та жорстоко розправилися з нею (фото)

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Пошуки 5-річної Вероніки Ніколаєвої у Костромі закінчилися трагічно Новина оновлена 05 січня 2022, 11:54
Пошуки 5-річної Вероніки Ніколаєвої у Костромі закінчилися трагічно

На тілі дівчинки було безліч ножових поранень

У російській Костромі двоє раніше судимих чоловіків викрали 5-річну дівчинку з дитячого майданчика та жорстоко її вбили. Виявилося, що підозрювані перебували у любовних стосунках і навіть викладали свої інтимні відео у мережу.

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, маленьку дівчинку — Вероніку Ніколаєву — викрали в Костромі серед білого дня у вівторок, 4 січня, коли вона грала на дитячому майданчику.

Викрадення дитини потрапило на відео. На кадрах видно, що дівчинка відбивалася і намагалася чинити опір двом чоловікам, проте на це ніхто не відреагував.

ЗМІ повідомляють, що в день викрадення дівчинка разом із 8-річним братом та мамою прийшли на новорічну виставу, а після вистави мама дозволила дівчинці вийти на вулицю, поки вона закінчить роботу. Жінка працює прибиральницею у будинку культури, де й проходила вистава. Щойно вона помітила зникнення дитини, викликала поліцію та кинулася на пошуки.

На жаль, пошуки 5-річної дитини закінчилися трагічно – її тіло виявили в одній із кімнат місцевого гуртожитку. На тілі дитини було безліч ножових поранень та сліди зґвалтування. Вбивці засунули померлу дівчинку у дорожню сумку.

Вже надвечір під стінами цього гуртожитку зібралися небайдужі жителі Костроми, які були готові вчинити самосуд над убивцями. Проте поліція не дозволила цього зробити.

З’ясувалося, що вбивцями дівчинки виявилися раніше засуджені чоловіки — 44-річний Денис Герасимов та 25-річний Вадим Біляков. Вони перебували у любовних стосунках не один рік.

Старший із підозрюваних вже був судимий за педофілію та виготовлення дитячої порнографії, звільнився у березні минулого року. А молодший сидів за крадіжку.

На допиті затримані розповіли, що викрадення та вбивство дитини не планували, все вийшло спонтанно. Біляков і Герасимов йшли вулицею і побачили дитину. Біляков жартома запропонував партнеру спіймати дівчинку і познущатися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Павлограді нетверезий 11-класник перерізав цілу родину. Батько та 4-річний хлопчик померли миттєво, а вагітній жінці дивом вдалося вціліти.

Теги:
#Росія #Дитина #Вбивство #Педофіл #Кострома
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