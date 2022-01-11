"Подарок" для педофила: в России насильник и убийца 5-летней девочки нашел оправдание зверскому поступку

Российские заключенные обещают расквитаться с убийцами маленькой девочки за решеткой

В российской Костроме всплывают новые подробности громкого убийства пятилетней девочки, в совершении которого подозревают мужчин-гомосексуалистов. Один из них, Вадим Беляков, удивляет тюремщиков странным поведением и нашел оправдание зверскому поступку.

По словам насильника и убийцы, который признался в содеянном, то, что они сделали с маленькой Вероникой Николаевой — якобы не преступление. Дескать, он и его партнер Денис Герасимов "просто хотели разнообразить свою личную жизнь".

В СИЗО, где находятся оба преступника, говорят, что Беляков ведет себя странно: вероятно, хочет прослыть невменяемым и избежать настоящей колонии. Мужчина периодически переспрашивает, где он. А волнует его только один момент — безопасность родителей, с которыми могут поквитаться за поступок сына.

К слову, за жизнь, правда, свою, боится и Герасимов, требуя встретиться с родными. Педофил уже признал, что похищение 5-летней Вероники должно было стать "подарком" сожителю.

Теперь оба душегуба пребывают в отдельных камерах. А росСМИ растиражировали обещание местных заключенных расквитаться с убийцами Вероники за решеткой.

Беляков и Герасимов были сожителями и планировали похищение мальчика, но "попалась" девочка

Напомним, трагедия произошла 4 января. На глаза мужчинам попалась 5-летняя девочка Вероника Николаева. Ребенок на несколько минут раньше мамы вышел из помещения культурного центра, где был утренник, чем и воспользовались похитители. Они сначала затащили ребенка в подвал дома неподалеку, а затем переместили в свою комнату в общежитии, где надругались и жестоко убили.

Ранее "Телеграф" писал, как к произошедшему относится отец одного из предполагаемых убийц, а также как преступников характеризуют соседи.