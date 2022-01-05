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"Подарок любимому": убийцы 5-летней россиянки рассказали, как искали для расправы мальчика (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Убийцы девочки в Костроме сознались в содеянном Новость обновлена 05 января 2022, 14:03
Убийцы девочки в Костроме сознались в содеянном

Девочка на несколько минут оказалась самой на улице, чем и воспользовались похитители

Жуткое убийство 5-летней Вероники Николаевой в российском городе Кострома обрастает новыми деталями. Стало известно, что мужчины-любовники сначала намеревались украсть мальчика, однако спустя неделю к ним в руки попала маленькая девочка, над которой они надругались и затем убили.

Кошмарными подробностями трагедии поделился Telegram-канал SHOT.

По их информации, 24-летний Вадим Беляков и его возлюбленный 44-летний Денис Герасимов договорились между собой похитить какого-то мальчика, но подходящей им жертвы не нашли. Ребенок должен был стать "подарком" для одного из них. Об этом подозреваемые в убийстве девочки рассказали правоохранителям на первичном допросе.

Старший из подозреваемых рассказал, что он целую неделю присматривал мальчиков, чтобы похитить одного ребенка "для сексуальных утех" в микрорайоне Черноречье в Костроме. Педофилы ходили по дворам и школам, однако поиски мальчика оказались безрезультатными.

Во вторник, 4 января, им на глаза попала 5-летняя девочка Вероника Николаева. Ребенок на несколько минут раньше мамы вышел из помещения культурного центра на улице Северной Правды, чем и воспользовались похитители. Они сначала затащили ребенка в подвал дома неподалеку, а затем переместили в свою комнату в общежитии, где надругались и жестоко убили.

Также в сети появились кадры из допроса убийц, где они сознаются в содеянном и рассказывают по каким статьям ранее привлекались к уголовной ответственности.

Подозревамые в убийстве девочки в Костроме сознались в содеянном

Местные каналы отмечают, что у 24-летнего Белякова диагностирована умственная отсталость и он учился в специализированном учреждении. Также сообщается, что первый сексуальный контакт у подозреваемого был с мужчиной в 13-летнем возрасте, после чего он интересовался только мужчинами.

А у 44-летнего Герасимова "отношения" с мужчинами были в колонии, где он отбывал наказание за педофилию и изготовление детской порнографии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России "пацанка" под наркотиками всадила нож в спину матери и подрезала отца.

Теги:
#Россия #Ребенок #Убийство #Кострома
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