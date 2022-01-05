"Подарунок коханому": вбивці 5-річної росіянки розповіли, як шукали для розправи хлопчика (відео)

Дівчинка на кілька хвилин виявилася на вулиці, чим і скористалися викрадачі

Жахливе вбивство 5-річної Вероніки Ніколаєвої в російському місті Кострома обростає новими деталями. Стало відомо, що чоловіки-коханці спочатку мали намір вкрасти хлопчика, проте через тиждень до них до рук потрапила маленька дівчинка, над якою вони поглумилися і потім убили.

Жахливими подробицями трагедії поділився Telegram-канал SHOT.

За їхньою інформацією, 24-річний Вадим Біляков та його коханий 44-річний Денис Герасимов домовилися між собою викрасти якогось хлопчика, але жертви, яка їм підходила б, не знайшли. Дитина повинна була стати "подарунком" для одного з них. Про це підозрювані у вбивстві дівчинки розповіли правоохоронцям на первинному допиті.

Старший із підозрюваних розповів, що він цілий тиждень шукав хлопчиків, щоб викрасти одну дитину "для сексуальних втіх" у мікрорайоні Чорноріччя в Костромі. Педофіли ходили дворами та школами, проте пошуки хлопчика виявилися безрезультатними.

У вівторок, 4 січня, їм на очі потрапила 5-річна дівчинка Вероніка Ніколаєва. Дитина на кілька хвилин раніше за маму вийшла з приміщення культурного центру на вулиці Північної Правди, чим і скористалися викрадачі. Вони спочатку затягли дитину до підвалу будинку неподалік, а потім перемістили до своєї кімнати у гуртожитку, де поглумилися і жорстоко вбили.

Також у мережі з’явилися кадри з допиту вбивць, де вони зізнаються у скоєному та розповідають за якими статтями раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.

Підозрювані у вбивстві дівчинки в Костромі зізналися у скоєному

Місцеві канали зазначають, що у 24-річного Білякова діагностовано розумову відсталість і він навчався у спеціалізованому закладі. Також повідомляється, що перший сексуальний контакт у підозрюваного був із чоловіком у 13-річному віці, після чого він цікавився лише чоловіками.

А у 44-річного Герасимова "стосунки" з чоловіками були в колонії, де він відбував покарання за педофілію та виготовлення дитячої порнографії.

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