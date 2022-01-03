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У Росії "пацанка" під наркотиками встромила ніж у спину матері і підрізала батька (фото, відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Учасниця відомого шоу "Пацанки" Регіна Колупаєва Новина оновлена 03 січня 2022, 13:29
Учасниця відомого шоу "Пацанки" Регіна Колупаєва

Дівчина так і не дійшла до фіналу проєкту

У Росії учасниця одного з найпопулярніших телевізійних шоу "Пацанки" напала із ножем на власних батьків: дівчина всадила лезо в спину матері та підрізала рідного батька.

Як повідомляє Telegram-канал "Mash на Мойке" 26-річна Регіна Колупаєва вчинила напад на близьких родичів у власній квартирі. Зазначається також, що дівчина перебувала під дією наркотичних речовин.

Згідно з наявними даними, учасниця першого сезону шоу, який вийшов на російські телевізійні екрани ще п'ять років тому, нещодавно посварилася зі своїми батьками. Під час конфлікту молода жінка схопилася за кухонний ніж і, забувши всі уроки школи леді, встромила його у спину матері. Після підбігла до рідного батька і поранила його в руку.

Постраждалих госпіталізували до лікарні. Матір із тяжкою травмою задньої стінки грудної клітини перебуває у реанімації, а батько — у відділенні травматології. В результаті удару ножем, у нього пошкоджено нерв на лівій руці.

"Пацанку" представники правоохоронних органів затримали. Тепер їй загрожує покарання у вигляді строку позбавлення волі.

26-річна дівчина, яка скоїла напада на родичів

Раніше "Телеграф" повідомляв про дивну дружбу американки з чоловіком, який жорстоко вбив її рідну матір: серійний маніяк, який відправив на той світ близько сотні жінок, розчленував та обезголовив американку і забрав відрізані частки тіла з собою.

Теги:
#Росія #Напад #Ніж #Від пацанки до панянки
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