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В России "пацанка" под наркотиками всадила нож в спину матери и подрезала отца (фото, видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Участница известного шоу "Пацанки" Регина Колупаева Новость обновлена 03 января 2022, 13:29
Участница известного шоу "Пацанки" Регина Колупаева

Девушка так и не дошла до финала проекта

В России участница одного из самых популярных телевизионных шоу "Пацанки" напала с ножом на своих родителей: девушка всадила лезвие в спину матери и подрезала родного отца.

Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", 26-летняя Регина Колупаева совершила нападение на близких родственников в собственной квартире в городе Гатчина (Россия). Отмечается также, что женщина находилась под действием наркотических веществ.

Согласно имеющимся данным, участница первого сезона шоу, вышедшего на российские телевизионные экраны еще пять лет назад, недавно поссорилась со своими родителями. Во время конфликта молодая женщина схватилась за кухонный нож и, забыв все уроки школы леди, воткнула его в спину матери. Потом подбежала к родному отцу и ранила его в руку.

Пострадавших госпитализировали в больницу. Мать с тяжелой травмой задней стенки грудной клетки находится в реанимации, а отец – в отделении травматологии. В результате удара ножом у него поврежден нерв на левой руке.

"Пацанку" представители правоохранительных органов задержали. Теперь ей грозит наказание в виде срока лишения свободы.

26-летняя девушка, совершившая нападение на родственников

Ранее "Телеграф" сообщал о дружбе американки с мужчиной, который жестоко убил ее родную мать : серийный маньяк, отправивший на тот свет около сотни женщин, расчленил и обезглавил американку и унес отрезанные частицы тела с собой.

Теги:
#Россия #Нападение #Нож #Від пацанки до панянки
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