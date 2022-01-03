Женщина подружилась с маньяком, который обезглавил ее мать: как так получилось

Только за последние три года женщина около 30 раз встретилась с маньяком в тюрьме

Молодая американка Дженнифер Вайс несколько лет подряд тепло общается с серийным убийцей Ричардом Коттингемом. Женщин часто тянет к злоумышленникам, однако этот случай особенный — Коттингем обезглавил и расчленил ее мать.

Подробности рассказывает издание Daily Star.

Ричард Коттингем — ничем не примечательный американец. Он был примерным работником, имел жену и троих детей. А в свободное время занимался "охотой" на женщин, зачастую выбирая представительниц наименее защищенных слоев населения — секс-работниц или подростков.

По его же словам, он является убийцей более 100 женщин. Правда, в настоящее время доказано всего 13 случаев трагического исхода, в восьми из которых Коттингем признался сам. В тюрьму он попал еще в 80-х годах, где получил 200-летний срок без права на УДО, а прессе был более известен как "Убийца с Таймс-сквер".

Фото Ричарда Коттингема при задержании

Также его называли "убийцей торса" — потому как он нередко отрезал своим жертвам головы, а также руки. Как и произошло с Диде Гударзи, которая была вынуждена работать проституткой. Её и неизвестную девушку-подростка Коттингем жестоко убил в одном из отелей Нью-Йорка в декабре 1979 года. Он отрезал им конечности и головы, после чего забрал с собой эти части тела.

Убитая Диде Гудзари (Вайс весьма похожа на мать)

В нынешнее же время он водит дружбу с Дженнифер Вайс, которая является дочерью Диде Гударзи. Женщина признается, что решилась встретиться с человеком, убившим ее мать, после того, как он извинился перед ней в письме за содеянное.

Ричард Коттингем и Дженнифер Вайс

В течении последних трех лет они тесно общаются, Вайс около 30 раз приезжала к нему в тюрьму. По ее словам, она хочет услышать от Коттингема имена других жертв, которых он лишил жизни. При этом у них весьма доверительное общение, она даже публикует с ним общие фотографии в соцсетях.

"Как только я начала выяснять подробности убийства моей матери, именно тогда он приоткрыл занавес для разговоров про других женщин, которых убил. Я считаю, что он совершил около 75 убийств", — отмечает Дженнифер Вайс.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о личности маньяка, который на протяжении многих лет терроризировал жителей небольшого французского городка. Несмотря на давность преступления, выяснить имя преступника удалось только в наше время.