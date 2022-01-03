Жінка потоваришувала з маніяком-різником, який обезголовив її матір: як так вийшло

Лише за останні три роки жінка близько 30 разів зустрілася з маніяком у в’язниці

Молода американка Дженніфер Вайс кілька років поспіль тепло спілкується із серійним убивцею Річардом Коттінґемом. Жінок часто тягне до зловмисників, проте цей випадок особливий — Коттінґем обезголовив і розчленував її матір.

Подробиці розповідає видання Daily Star.

Річард Коттінґем — середньостатистичний американець. Він був зразковим працівником, мав дружину та трьох дітей. А у вільний час займався "полюванням" на жінок, найчастіше обираючи представниць найменш захищених верств населення — секс-працівниць або підлітків.

За його словами, він є вбивцею понад 100 жінок. Щоправда, нині доведено лише 13 випадків трагічного результату, у восьми з яких Коттінґем зізнався сам. У в’язницю він потрапив ще у 80-х роках, де отримав 200-річний термін без права на УДЗ, а пресі був відоміший як "Вбивця з Таймс-сквер".

Фото Річарда Коттінґема при затриманні

Також його називали "вбивцею торса" — тому що він нерідко відрізав своїм жертвам голови, а також руки. Як і сталося з Діде Гударзі, котра була змушена працювати повією. Її та невідому дівчину-підлітка Коттінґем жорстоко вбив в одному з готелів Нью-Йорка у грудні 1979 року. Він відрізав їм кінцівки та голови, після чого забрав із собою ці частини тіла.

Вбита Діде Гудзарі (Вайс дуже схожа на матір)

Нині ж він дружить із Дженніфер Вайс, яка є дочкою Діде Гударзі. Жінка зізнається, що наважилася зустрітися з людиною, яка вбила її матір, після того, як він вибачився перед нею в листі за скоєне.

Річард Коттінгем та Дженніфер Вайс

Протягом останніх трьох років вони тісно спілкуються, Вайс близько 30 разів приїжджала до нього до в’язниці. За її словами, вона хоче почути від Коттінґема імена інших жертв, яких він позбавив життя. При цьому вони мають довірливе спілкування, вона навіть публікує з ним спільні фотографії в соцмережах.

"Щойно я почала з’ясовувати подробиці вбивства моєї матері, саме тоді він відкрив завісу для розмов про інших жінок, яких убив. Я вважаю, що він скоїв близько 75 вбивств", — зазначає Дженніфер Вайс.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про особистість маніяка, який протягом багатьох років тероризував мешканців невеликого французького містечка. Незважаючи на давність злочину, з’ясувати ім’я злочинця вдалося лише у наш час.