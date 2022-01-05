Прижимали к стене и прятали лица: появились подробности убийства 5-летней девочки в России (видео)

Сергей Беляков, отец 24-летнего Вадима, мучителя маленькой Вероники, не верит в причастность сына

В Костроме продолжают выяснять подробности громкого убийства пятилетней девочки, в совершении которого подозреваются двое мужчин-гомосексуалов. Они оба проявляли педофильские наклонности и хотели найти себе мальчика "для развлечения". Однако им на глаза попалась маленькая Вероника Николаева, что и стало фатальным.

В Telegram-канале "Shot" рассказали, как к происходящему относится отец одного из предполагаемых убийц, а также как преступников характеризуют соседи.

Версия семьи

По мнению Сергея Белякова, который является отцом 24-летнего Вадима (младшего из преступной пары), его сын, скорее всего, не причастен к инциденту. Виновником мужчина считает 44-летнего Дениса Герасимова, с которым и сожительствовал упомянутый Вадим.

Сергей утверждает, что виделся с сыном на Новый год, и ничего не свидетельствовало о надвигающейся беде. О произошедшем они с женой Людмилой узнали через интернет — старший сын увидел видео, где опознал в одном из мужчин своего брата. Чуть позже к Беляковым пришли и следователи.

Интересно, что Сергей не считает целесообразным нанимать адвоката — мол, дорого. При этом не верит, что сын мог стать убийцей дочки.

"Но если чего-то и было, то пусть отсидит", — резюмирует мужчина.

Версия соседей

А вот люди, проживающие рядом с Вадимом и Денисом в одном из общежитий Костромы, не слишком позитивно настроены сразу к обеим подозреваемым.

Ольга, являющаяся главной по общежитию, говорит, что они сразу показались ей странными. К тому же, по ее словам, при заселении они представились отцом и сыном.

Также она рассказала, что их видели вместе с девочкой. Однако та не плакала и не кричала. Они какое-то время прижимали ее к стенке, дожидаясь лифта, и при этом тщательно прятали свои лица за медицинскими масками. В добавок ко всему оба преступника пытались скрыться от видеокамер, установленных внутри здания.

Сейчас у порога общежития находится импровизированный алтарь, к которому жители Костромы несут цветы, детские игрушки и свечки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сами подозреваемые рассказали во время допроса в полиции. Среди прочего всплыли и уже упомянутые факты о поисках "мальчика для забавы".