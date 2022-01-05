Притискали до стіни та ховали обличчя: з’явилися подробиці вбивства 5-річної дівчинки в Росії (відео)

Сергій Бєляков, батько 24-річного Вадима, мучителя маленької Вероніки, не вірить у причетність сина

У Костромі продовжують з’ясовувати подробиці гучного вбивства п’ятирічної дівчинки, у скоєнні якого підозрюються двоє чоловіків-гомосексуалів. Вони обидва виявляли педофільські нахили і хотіли знайти собі хлопчика "для розваги". Проте їм на очі потрапила маленька Вероніка Ніколаєва, що й стало фатальним.

У Telegram-каналі "Shot" розповіли, як до того, що відбувається, ставиться батько одного з передбачуваних убивць, а також як злочинців характеризують сусіди.

Версія сім’ї

На думку Сергія Бєлякова, який є батьком 24-річного Вадима (молодшого зі злочинної пари), його син, швидше за все, не причетний до інциденту. Винуватцем чоловік вважає 44-річного Дениса Герасимова, з яким і жив згаданий Вадим.

Сергій стверджує, що бачився із сином на Новий рік, і нічого не свідчило про наближення біди. Про те, що сталося, вони з дружиною Людмилою дізналися через інтернет — старший син побачив відео, де впізнав в одному із чоловіків свого брата. Трохи згодом до Бєлякових прийшли і слідчі.

Цікаво, що Сергій не вважає за доцільне наймати адвоката — мовляв, дорого. При цьому не вірить, що син міг стати вбивцею доньки.

"Але коли щось і було, то нехай відсидить", — резюмує чоловік.

Версія сусідів

А от люди, які проживають поряд із Вадимом та Денисом в одному з гуртожитків Костроми, не надто позитивно налаштовані одразу до обох підозрюваних.

Ольга, яка є головною у гуртожитку, каже, що вони одразу здалися їй дивними. До того ж, за її словами, під час заселення вони представилися батьком та сином.

Також вона розповіла, що їх бачили разом із дівчинкою. Проте вона не плакала і кричала. Вони якийсь час притискали її до стінки, чекаючи ліфта, і при цьому старанно ховали обличчя за медичними масками. На додачу до всього обидва злочинці намагалися втекти від відеокамер, встановлених усередині будівлі.

Зараз біля порога гуртожитку знаходиться імпровізований вівтар, до якого жителі Костроми несуть квіти, дитячі іграшки та свічки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що самі підозрювані розповіли під час допиту у поліції. Серед іншого спливли і вже згадані факти про пошуки "хлопчика для забави".