"Подарунок" для педофіла: у Росії ґвалтівник і вбивця 5-річної дівчинки знайшов виправдання звірському вчинку

Російські ув’язнені обіцяють розквитатися із вбивцями маленької дівчинки за ґратами

У російській Костромі спливають нові подробиці гучного вбивства п’ятирічної дівчинки, у скоєнні якого підозрюють чоловіків-гомосексуалістів. Один з них, Вадим Біляков, дивує тюремників поведінкою та знайшов виправдання звірячому вчинку.

За словами ґвалтівника та вбивці, який зізнався у скоєному, те, що вони зробили з маленькою Веронікою Ніколаєвою, нібито не злочин. Мовляв, він та його партнер Денис Герасимов "просто хотіли урізноманітнити своє особисте життя".

У СІЗО, де перебувають обидва злочинці, кажуть, що Біляков веде себе дивно: ймовірно, хоче здатися неосудним і уникнути справжньої колонії. Чоловік періодично перепитує, де він. А хвилює його лише один момент – безпека батьків, з якими можуть поквитатися за вчинок сина.

До речі, за життя, щоправда, своє, боїться і Герасимов, вимагаючи зустрітися з рідними. Педофіл уже визнав, що викрадення 5-річної Вероніки мало стати "подарунком" співмешканцю.

Тепер обидва душогуби перебувають в окремих камерах. А росЗМІ розтиражували обіцянку місцевих ув’язнених розквитатися із вбивцями Вероніки за ґратами.

Біляков та Герасимов були співмешканцями та планували викрадення хлопчика, але "попалася" дівчинка

Нагадаємо, трагедія сталася 4 січня. На очі чоловікам потрапила 5-річна дівчинка Вероніка Ніколаєва. Дитина на кілька хвилин раніше за маму вийшла з приміщення культурного центру, де було свято, чим і скористалися викрадачі. Вони спочатку затягли дитину до підвалу будинку неподалік, а потім перемістили до своєї кімнати у гуртожитку, де поглумилися та жорстоко вбили.

Раніше "Телеграф" писав, як те, що сталося, сприймає батько одного з передбачуваних убивць, а також як злочинців характеризують сусіди.