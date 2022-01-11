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"Подарунок" для педофіла: у Росії ґвалтівник і вбивця 5-річної дівчинки знайшов виправдання звірському вчинку

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Загибла Вероніка та її вбивця Біляков Новина оновлена 11 січня 2022, 15:40
Загибла Вероніка та її вбивця Біляков

Російські ув’язнені обіцяють розквитатися із вбивцями маленької дівчинки за ґратами

У російській Костромі спливають нові подробиці гучного вбивства п’ятирічної дівчинки, у скоєнні якого підозрюють чоловіків-гомосексуалістів. Один з них, Вадим Біляков, дивує тюремників поведінкою та знайшов виправдання звірячому вчинку.

За словами ґвалтівника та вбивці, який зізнався у скоєному, те, що вони зробили з маленькою Веронікою Ніколаєвою, нібито не злочин. Мовляв, він та його партнер Денис Герасимов "просто хотіли урізноманітнити своє особисте життя".

У СІЗО, де перебувають обидва злочинці, кажуть, що Біляков веде себе дивно: ймовірно, хоче здатися неосудним і уникнути справжньої колонії. Чоловік періодично перепитує, де він. А хвилює його лише один момент – безпека батьків, з якими можуть поквитатися за вчинок сина.

До речі, за життя, щоправда, своє, боїться і Герасимов, вимагаючи зустрітися з рідними. Педофіл уже визнав, що викрадення 5-річної Вероніки мало стати "подарунком" співмешканцю.

Тепер обидва душогуби перебувають в окремих камерах. А росЗМІ розтиражували обіцянку місцевих ув’язнених розквитатися із вбивцями Вероніки за ґратами.

Біляков та Герасимов були співмешканцями та планували викрадення хлопчика, але "попалася" дівчинка
Біляков та Герасимов були співмешканцями та планували викрадення хлопчика, але "попалася" дівчинка

Нагадаємо, трагедія сталася 4 січня. На очі чоловікам потрапила 5-річна дівчинка Вероніка Ніколаєва. Дитина на кілька хвилин раніше за маму вийшла з приміщення культурного центру, де було свято, чим і скористалися викрадачі. Вони спочатку затягли дитину до підвалу будинку неподалік, а потім перемістили до своєї кімнати у гуртожитку, де поглумилися та жорстоко вбили.

Раніше "Телеграф" писав, як те, що сталося, сприймає батько одного з передбачуваних убивць, а також як злочинців характеризують сусіди.

Теги:
#Росія #Згвалтування #Вбивство #Зґвалтування дитини
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