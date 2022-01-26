В неблагополучной семье в РФ пропала годовалая девочка - в печи ее матери нашли обгоревшие кости

Малышку уже оставляли одну на несколько дней, а после мать заявила, что девочка пропала без вести

В Новгородской области РФ произошла вопиющая история в многодетной семье. Мать восьмерых детей 25 января заявила об исчезновении полуторагодовалой малышки, после чего в банной печи нашли фрагменты человеческих костей.

По информации местных Телеграмм-каналов, трагедия произошла в городе Холм. В полицию обратилась 34-летняя мать девочки Кристина Богданова и её сожитель, 22-летний Спартак Бушуев, которые заявили о пропаже маленькой Ангелины.

Пропавшая Ангелина

По словам матери, вечером она ушла в баню, чтобы постирать белье, оставив ребенка на кровати в доме. Не было ее якобы около часа, однако по возвращению Ангелины не оказалось, а входная дверь была не заперта.

Впрочем, Богданова и ее сожитель путались в показаниях: мужчина заявил, что тоже был в бане, в то время, как его пассия утверждала иное. Женщина сильно нервничала, но не плакала. Учитывая это, а также тот факт, что мать не так давно бросила всех восьмерых детей одних и на несколько дней уехала в Москву (из-за этого старших накануне данной трагедии забрали органы опеки, Ангелину оставили матери в силу малого возраста), полиция устроила максимально тщательную проверку дома. Увы, в той самой бане, где якобы стирала Кристина Богданова, нашли фрагменты сгоревших костей.

И мать девочки, и ее сожителя уже арестовали, а в полиции открыли уголовное дело по статье "Убийство". Костный материал направили на экспертизу, однако, по всей вероятности, он является останками маленькой Ангелины. Продолжается расследование.

Арестованная мать пропавшей девочки

В сожжении ребенка подозревают и сожителя матери

Напомним, в российской Костроме, где пара педофилов жестоко изнасиловала и убила 5-летнюю девочку Веронику Николаеву, открыли еще одно уголовное дело — в отношении копов.