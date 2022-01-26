Укр

В неблагополучной семье в РФ пропала годовалая девочка - в печи ее матери нашли обгоревшие кости

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Маленькой Ангелине на момент исчезновения было всего 1,5 года Новость обновлена 26 января 2022, 10:34
Маленькой Ангелине на момент исчезновения было всего 1,5 года

Малышку уже оставляли одну на несколько дней, а после мать заявила, что девочка пропала без вести

В Новгородской области РФ произошла вопиющая история в многодетной семье. Мать восьмерых детей 25 января заявила об исчезновении полуторагодовалой малышки, после чего в банной печи нашли фрагменты человеческих костей.

По информации местных Телеграмм-каналов, трагедия произошла в городе Холм. В полицию обратилась 34-летняя мать девочки Кристина Богданова и её сожитель, 22-летний Спартак Бушуев, которые заявили о пропаже маленькой Ангелины.

Пропавшая Ангелина
Пропавшая Ангелина

По словам матери, вечером она ушла в баню, чтобы постирать белье, оставив ребенка на кровати в доме. Не было ее якобы около часа, однако по возвращению Ангелины не оказалось, а входная дверь была не заперта.

Впрочем, Богданова и ее сожитель путались в показаниях: мужчина заявил, что тоже был в бане, в то время, как его пассия утверждала иное. Женщина сильно нервничала, но не плакала. Учитывая это, а также тот факт, что мать не так давно бросила всех восьмерых детей одних и на несколько дней уехала в Москву (из-за этого старших накануне данной трагедии забрали органы опеки, Ангелину оставили матери в силу малого возраста), полиция устроила максимально тщательную проверку дома. Увы, в той самой бане, где якобы стирала Кристина Богданова, нашли фрагменты сгоревших костей.

И мать девочки, и ее сожителя уже арестовали, а в полиции открыли уголовное дело по статье "Убийство". Костный материал направили на экспертизу, однако, по всей вероятности, он является останками маленькой Ангелины. Продолжается расследование.

Арестованная мать пропавшей девочки
Арестованная мать пропавшей девочки
В сожжении ребенка подозревают и сожителя матери
В сожжении ребенка подозревают и сожителя матери

Напомним, в российской Костроме, где пара педофилов жестоко изнасиловала и убила 5-летнюю девочку Веронику Николаеву, открыли еще одно уголовное дело — в отношении копов.

Теги:
#Дети #Россия #Многодетная семья #Сожжение
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