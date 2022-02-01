Укр

Не в печи, но все же погибла: пропавшую девочку-младенца нашли мертвой в России

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Ангелине было всего полтора года Новость обновлена 01 февраля 2022, 09:33
Ангелине было всего полтора года

Следствие полагало, что ребенка сожгли в печи, однако позже был найден труп девочки в неожиданном месте

В Новгородской области РФ обнаружили бездыханное тело полуторагодовалой Ангелины Солдатовой, которая пропала без вести 25 января. Изначально копы подозревали, что малышку могла сжечь в печи собственная мать. Однако найденные останки костей оказались не человеческими, а труп ребенка вскоре нашли в 50-ти метрах от дома.

По информации российских Телеграмм-каналов, написав заявление в полицию о пропаже Ангелины, мать восьмерых детей заявляла, что дочь мог убить ее сожитель. Тот, в свою очередь, обвинив в страшном преступлении возлюбленную. Однако позже на своем участке тело девочки нашла соседка.

Оказалось, что смерть не была насильственной: тело ребенка лежало лицом вниз, был небольшой кровоподтек. По предварительной информации, девочка скончалась в результате переохлаждения.

Впрочем, загадкой остается тот факт, как маленькая Ангелина попала во двор к соседке напротив, огороженный забором. Следствие не исключает, что ребенка могли перебросить.

Напомним, в Днепропетровской области две недели разыскивали мать с двумя дочерьми-близняшками. Женщина с девочками ушли из дома еще 9 января. Однако всех троих все же удалось найти живыми.

Теги:
#Дети #Россия #Гибель #Без вести
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