Пірнув у ополонку заради видовищного відео: поблизу Дніпра загинув чоловік

Момент пірнання в ополонку зафільмувати вдалося, однак чоловік з неї вже не випірнув.

Неподалік Дніпра на водоймі у Нікопольському районі потонув 38-річний чоловік, який задля красивого відео вирішив пірнути в ополонку і пішов під лід. Його тіло довелося розшукувати водолазам.

Про інцидент, який стався у суботу, 5 лютого, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що чоловік вирішив пірнути в ополонку на річці Чортомлик у селі Капулівка. За попередньою інформацією, загиблий хотів зняти відео з пірнанням в ополонку і запросив для цього свого друга. Пірнання зняти на камеру таки вдалося, але чоловік з ополонки вже не випірнув. Його переляканий товариш спочатку намагався самотужки дістати друга, однак спроби виявилися марними й він викликав рятувальників.

На пошуки тіла загиблого пішла майже доба часу та група водолазів. Його виявили на глибині 4 метрів та відстані 20 метрів від берега.

Пошукова операція тривала майже добу

Тіло загиблого знайшли на глибині у 4 метри

Чоловіка віднесло на 20 метрів від берега

Після того, як тіло чоловіка 1983 року народження дістали з водойми, його передали співробітникам поліції.

Зазначимо, що за даними Telegram-каналу "Всевидяче око", чоловіки прорубали ополонку самостійно.

Нагадаємо, що схожий інцидент стався на Водохреще у Росії — 40-річна жінка на очах у дітей після лазні пірнула у необладнану ополонку і її миттєво затягнула течія. На пошуки потопельниці пішло декілька діб.

Також "Телеграф" повідомляв, що у Дніпрі за дивних обставин під час купання у дитячій ванній потонув однорічний хлопчик.