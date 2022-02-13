Укр

В Днепре с ножом напали на журналистов "Украинской правды": видео уже в сети

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Нападение неизвестного на оператора Новость обновлена 13 февраля 2022, 17:56
Нападение неизвестного на оператора

Неизвестные "выбили" пароль от телефона и удалили отснятые видео.

В Днепре произошло нападение на съемочную группу журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача.

Кадры с места происшествия были обнародованы в YouTube-канале "УП".

Инцидент случился около 15:00 13 февраля возле терминала аэропорта, когда неизвестные подошли к видеооператору Ярославу Бондаренко и потребовали удалить видео с телефона.

Сообщается, что когда тот отказался, то один из мужчин достал нож и угрозами заставил того назвать пароль от телефона. После этого неизвестный удалил все отснятые видео.

Другой же мужчина начал заламывать руки водителю съемочной группы.

По данным издания, нападавшие были охранниками, а полицейские не очень активно пытались пресечь их деятельность.

Как сообщалось ранее, в январе в Киеве неизвестные напали на журналиста Андрея Куликова, избили его и отняли мобильный телефон, деньги и банковскую карту.

А в феврале в столице группа злоумышленников напала на помощника генерального прокурора Украины и бывшего министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили из-за чего тот попал в больницу.

Теги:
#Днепр #Михаил Ткач
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