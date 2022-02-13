В Днепре с ножом напали на журналистов "Украинской правды": видео уже в сети
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Неизвестные "выбили" пароль от телефона и удалили отснятые видео.
В Днепре произошло нападение на съемочную группу журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача.
Кадры с места происшествия были обнародованы в YouTube-канале "УП".
Инцидент случился около 15:00 13 февраля возле терминала аэропорта, когда неизвестные подошли к видеооператору Ярославу Бондаренко и потребовали удалить видео с телефона.
Сообщается, что когда тот отказался, то один из мужчин достал нож и угрозами заставил того назвать пароль от телефона. После этого неизвестный удалил все отснятые видео.
Другой же мужчина начал заламывать руки водителю съемочной группы.
По данным издания, нападавшие были охранниками, а полицейские не очень активно пытались пресечь их деятельность.
Как сообщалось ранее, в январе в Киеве неизвестные напали на журналиста Андрея Куликова, избили его и отняли мобильный телефон, деньги и банковскую карту.
А в феврале в столице группа злоумышленников напала на помощника генерального прокурора Украины и бывшего министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили из-за чего тот попал в больницу.
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