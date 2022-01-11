Отобрали деньги и выбили пин-код от карты: в центре Киева напали на журналиста Андрея Куликова

Следствие продолжается, агрессорам грозит до 6 лет за решеткой.

В Киеве напали на журналиста Андрея Куликова. Его ограбили в Рождество, 7 января. Нападавшие били его руками и ногами по голове и груди, отобрали деньги, карту банка и телефон. Их оперативно задержали и уже уведомили о подозрении.

Об этом сообщает Киевская прокуратура.

Инцидент произошел возле дома на проспекте Победы в Киеве. В соцсетях сообщают, что пин-код от карты у него также "выбивали". Двоих нападавших удалось задержать — у них оказалась за плечами криминальная история. Это парни 1998 года рождения из Волынской и Николаевской области, им предъявили подозрение и избрали меру пресечения — находиться под стражей с возможностью внести залог.

Один из нападавших уже отвечал перед правосудием за кражи и хранение наркотиков, а второй находится под следствием как обвиняемый в уголовном производстве из-за воровства.

Андрею Куликову 64 года. Кроме журналистской, редакторской и актерской деятельности, широкому кругу украинцев известен как один из модераторов на политических дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Он отметил, что полиция оперативно взялась за дело, а также что спустя несколько дней следы избиения все еще заметны на лице.

"Телеграф" ранее писал про нападение на частный дом в Днепре. При виде хозяина грабители затеяли стрельбу.