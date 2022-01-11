Відібрали гроші та вибили пін-код від карти: у центрі Києва напали на журналіста Андрія Кулікова

Слідство триває, агресорам загрожує до 6 років за ґратами.

У Києві напали на журналіста Андрія Кулікова. Його пограбували вранці на Різдво, 7 січня. Нападники били його руками та ногами по голові та грудях, відібрали гроші, картку банку та телефон. Їх оперативно затримали та вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє Київська прокуратура.

Інцидент стався біля будинку на проспекті Перемоги у Києві. У соцмережах повідомляють, що пін-код від картки у нього також "вибивали". Двох нападників вдалося затримати — у них за плечима — кримінальна історія. Це парубки 1998 року народження з Волинської та Миколаївської області, їм висунули підозру та обрали запобіжний захід — перебувати під вартою з можливістю внести заставу.

Один із нападників вже відповідав перед правосуддям за крадіжки та зберігання наркотиків, а другий перебуває під слідством як обвинувачений у кримінальному провадженні через крадіжки.

Андрію Куликову 64 роки. Окрім журналістської, редакторської та акторської діяльності, широкому колу українців відомий як один із модераторів на політичних дебатах Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Він зазначив, що поліція оперативно взялася за справу, а також що через кілька днів сліди побиття все ще помітні на обличчі.

"Телеграф" раніше писав про напад на приватний будинок у Дніпрі. Побачивши господаря грабіжники затіяли стрілянину.