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Лицо превратилось в кровавое месиво: Наталья Эшонкулова рассказала, как и по чьему заказу ее избили

Лицо превратилось в кровавое месиво: Наталья Эшонкулова рассказала, как и по чьему заказу ее избили
12:53 Сегодня Телеграф

Вечером четверга, 15 июля, в Днепре, в подъезде многоэтажки неизвестные жестоко избили 37-летнюю Наталью Эшонкулову – в городе ее знают как человека, который в сообществе с другими пострадавшими от рейдерства, пытается противодействовать бандитизму.

"Только что меня избили "нариковские" уроды... Я вся в крови... Это все борьба с бандитами – вы должны понимать, к чему она-таки меня привела, – заявляет Наталья в видеообращении, сделанном сразу после нападения. – Я знала, что такое когда-то произойдет из-за моей борьбы с "нариковскими" беспредельщиками".

Что это за борьба и почему в качестве "слабого звена" некими злоумышленниками была выбрана хрупкая женщина, выяснял "Телеграф". Наша собеседница Наталья Эшонкулова в тот момент находилась в больничной палате. Из-за тяжелых травм лица ей было сложно разговаривать, но она превозмогала боль.

Нам сразу посоветовали "не высовываться"

По словам женщины, в Днепре вот уже много лет действует группа людей, включающая бывших (и, возможно, действующих) преставителей власти, могущественных бизнесменов, продажных юристов и судей, а также "гопоту", готовую выполнять грязную работу – вроде вот таких силовых методов влияния на несговорчивых предпринимателей. В число пострадавших от противозаконных действий попала и ее семья.

"У меня муж попал в такую же передрягу – у него по поддельным документам забрали фирму и дом, – объясняет Наталья. – Я сначала не думала о том, что борьба за свое же имущество затянется и будет такой жестокой".

Получается, что борьбу горожан с рейдерами Эшонкулова возглавила случайно. Она хоть и имееет юридическое образование, по специальности не работала, после окончания института ушла в предприниматели.

"Дом и фирму у мужа забрали в 2018 году, и мы до сих пор в судах. Честно говоря, вначале думали не сопротивляться вообще, потому что нам сразу посоветовали "не высовываться". И мы где-то год бегали по бандитам, по каким-то "решалам", пытались с ними договориться, чтобы от нас отстали. Даже этому бандиту говорили: "Вот то, что ты украл – ладно, оставляй себе, мы за это ничего не будем тебе делать, но ты можешь хотя бы остальное не трогать?", однако ему надо было отобрать у нас все. Но в какой-то момент увидели, что одна девушка начала бороться активно – у них здание ресторана забрали в центре Днепра – та же группа лиц, что и у нас. Она обратилась за помощью к городскому голове Борису Филатову, и к журналистам обратилась, шум подняла. В итоге у нее получилось такой резонанс сделать, что ее потом больше не трогали. То есть, она отбила во всех трех судебных инстанциях это здание, доказав, что каждая бумажечка поддельная. А так оно и есть на самом деле – у людей было право собственности, но кто-то начинает "рисовать" какие-то липовые документы, где-то в Луганске какой-то суд принимает решение".

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Увидев, что кто-то пытается противостоять захватыванию своего имущества, Наталья с супругом воспряли духом и решили также сопротивляться.

"Именно Татьяна – дочь пострадавшей – нас вдохновила. А тут как раз и сам мэр выступил, обратился к Руслану Рябошапке (в тот момент – Генеральному прокурору Украины), заявил, что в Днепре такая банда орудует. Оказывается, при участии нашего афериста, которого покрывает более высокий авторитет, в 2015 году из городского архива были украдены документы, подделаны, на основании чего у города украдены 13 га земли. Ну и понятное дело, Филатов возмутился: "Что это такое?".

Информацию Натальи подтверждают новости местной прессы за январь 2020 года.

"Есть информация, что процесс организовал бывший управляющий делами горсовета, которого мы со скандалом уволили в 2016 году, – заявил градоначальник Днепра Борис Филатов в своей авторской передаче на Youtube-канале. – Понятно, что за ним, скорее всего, стоят люди, которые называют себя уважаемыми бизнесменами и городскими меценатами. В то же время, и мы говорим об этом открыто, к истории могут быть причастны и некоторые из сегодняшних работников или даже техперсонала горсовета".

Сайт "Новости Днепра", комментируя данное видео, напоминает, что управляющим делами городского совета Днепра до 2016 года работал Виталий Мархасин. Примечательный момент: в некоторых фальшивках, датированных концом 90-х годов, указаны названия улиц, полученные ими... после декоммунизации в 2015 году!

Фиктивные документы – важнее настоящих?

Оказалось, что своей недвижимости или "лакомого кусочка" бизнеса лишились не только супруг Натальи и вышеупомянутая семья, но и другие жители Днепра – общаясь в соцсетях, она нашли друг друга.

"Если мы еще хоть как-то пытались сопротивляться, то многие пали духом: и у них были ситуации, подобные нашей, но все они застревали в коррумпированных судах, где сложно было доказать, что имущество забирается на основании поддельных документов. То есть, у нас нет никаких долгов. Точнее, из 24 семей потерпевших только у шести какой-то минимальный долг был и из-за него что-то забрали, а у остальных вообще никаких долгов не было. Просто у всех была привлекательная недвижимость либо предприятие и бандиты его забирали. Потому я предложила: давайте вместе бороться, ведь "разом і батька легше бити".

По словам Эшонкуловой, преступная группировка включает в себя множество людей – от руководителей до исполнителей. По ее словам, ее "куратором" является бывший заммэра Виталий Мархасин, который якобы работает в связке с нотариусами, исполнителями и регистраторами. Руководят группировкой, по утверждениям активистки, известный бизнесмен Александр Петровский (известен в определенных кругах как "Нарик") и Эмиль Арутюнян.

Объединившись, пострадавшие от действий рейдеров ходили друг к другу на суды для поддержки.

"А еще мы обращались в разные СМИ, просили провести журналистские расследования – потому что таким должны заниматься специалисты в этом вопросе. Демонстрировали журналистам поддельные документы, на основании которых отбирают собственность. Мы показывали: "Смотрите, такой-то судья принимает решение в пользу рейдеров. А почему он это делает? Потому что "бухает" с этими рейдерами и мы это знаем". Мы также писали письма президенту и всем нардепам Верховной Рады – сообщали, что такие-то дела есть, но они не расследуются, называли фамилии бандитов".

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Но даже совместные усилия не приносили безоговорочных побед пострадавшим.

"У нас получается более-менее отстаивать свои права в гражданских судах, доказывая, что все чужие документы – фикция. Но тех людей, которые все это провернули, почему-то сажать не хотят. А потом, как выяснилось, эти ж ребята откупаются, они уверены в своей безнаказанности. Почему те, кто даже выиграл суды, бегают по полициям, прокуратурам и требуют, чтобы негодяев осудили? Представляете, у нас один человек, у которого забрали 6-этажное здание в центре Днепра, выиграл суды первой и второй инстанции: рейдеры бросили это здание, он его оформил опять на себя, а потом они вновь берут и списывают его с реестра! Он опять выигрывает суды, они опять оформляют право собственности на себя и вновь списывают его с реестра. То есть, если они прицепились, то уже не отвяжутся".

Неприятности у общественной активистки, главы ОО "Укры" уже случались год назад. 6 мая 2020 года на своей странице в Facebook она сообщила, что в ее дом в Новоалександровке забрались четыре вооруженных молодых человека из числа "титушек". Этот дом считался "спорным", на него претендовали три человека, в том числе, и ее гражданский супруг. Защищать недвижимость до приезда полиции Наталье пришлось вдвоем с подругой. Число "титушек" к тому времени возросло до полутора десятков.

В начале этого года вновь появился повод обратиться к правоохранителям.

"В феврале я получила от знакомых информацию, что на меня собираются совершить покушение. Подала заявление в полицию. Его приняли, но уголовное дело никто не открыл. Я тогда написала заявление на Виталия Мархасина и его жену Светлану Николайчук, которая является судьей Днепропетровского окружного административного суда. У них там целая гвардия "своих" судей. А его кум был начальником нотариата Днепропетровской области, то есть, все важные посты и должности "схвачены".

Нападавшие были вооружены ножами и заточками

Но возможное покушение тогда не состоялось, потому у полиции не было повода заниматься поданным заявлением.

"А теперь, когда на меня было совершено нападение, сотрудники полиции ко мне пришли уже с открытым уголовным делом. Но толку-то – все уже случилось. И если бы не мои соседи, то неизвестно, чем бы это все закончилось". Наталья вспоминает те страшные минуты.

"В четверг, 15 июля, около 20:00 я поднялась на свой этаж, открывала входную дверь в свою квартиру. А у нас общий длинный коридор на 9 квартир. И дверь в тамбур я не запирала, ожидая, когда вернется мой супруг с автостоянки. Я так поняла, что нападавшие ожидали меня, находясь в подъезде, или зашли сразу вслед за мной. И когда я подошла к дверям тамбура, то первый человек подбежал и ударил меня в лицо. Но я успела его запомнить: это был высокий, русый, лет 25-ти парень в кепке. А после удара, конечно, я уже не понимала, что со мной происходит. Оказалось, что я упала, потеряла сознание, а они меня били руками и ногами по лицу. Нападавших было двое. Меня спасла случайность – соседи не прикрыли дверь, проветривая квартиру, и услышами, шум и мои крики – выскочили и спугнули негодяев. А затем и другие соседи вышли. Если бы не это, то все могло закончиться печальнее. Все это произошло в какие-то доли секунды".

По словам собеседницы, мужчины были также вооружены заточками и ножами.

"Когда я очнулась, то увидела в руках небольшие ножи. Таким ножом мне успели палец порезать. Избили жестко, но, к счастью, не убили".

После нападения лицо Натальи превратилось в кровавое месиво.

"У меня диагностировали сотрясение головного мозга, перелом носа, в трех местах мне зашивали лицо – над бровью, под глазом и возле носа. Ну и "покоцали" нижние зубы... Плюс порезанный палец. Муж был в шоке, не спал целую ночь, охранял меня – боялся, чтобы бандиты не пришли в больницу".

Наталья настроена оптимистичеки, надеется, что все наладится. Смеется, сквозь боль: "Я же "девочка", мне не хочется выглядеть, как побитый мартовский кот". А в соцсети заявляет: "Но я хочу огорчить всех бандитов. Я не боюсь боли, шрамов и уродств. Да и смерти я не боюсь. И у меня вопрос к правоохранительным органам. Я же подавала заявление на Мархасина и Николайчук о готовящемся покушении еще полгода назад. Почему вы не отреагировали? Вам нужен был именно такой результат?".

Под постами Натальи – сотни комментариев. В том числе и такие: "Время бандитов уже прошло, только Днепр еще в 90-х застрял. Зе этот город назвал лучшим?", "Жесть. Бандюки явно чувствуют себя безнаказанными. Может так и есть?".

Борис Филатов на избиение Эшонкуловой отреагировал постом в Фейсбуке, призвав нового главу МВД обратить внимание на ситуацию.

По факту избиения Натальи Эшонкуловой полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Начато досудебное расследование. Полиция рассматривает все версии преступления, одной из которых является общественная деятельность потерпевшей. Проводятся оперативные мероприятия по установлению причастных к нападению лиц и их задержания.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Скандал, Днепр, Нападение, Борис Филатов, Наталья Эшонкулова.
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