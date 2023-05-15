Бізнес-партнери Коломойського хочуть знищити історичний особняк у центрі Києва? Як це зупинити

Забудовників не зупиняє навіть суд, який ще не ухвалив остаточного рішення

Історичний будинок у центрі Києва, відомий як особняк Івана Терещенка, може не встигнути відсвяткувати своє 150-річчя, оскільки його хочуть перебудувати під офісний центр, фактично знищивши пам’ятку архітектури. Вже найближчими днями фірма-власник будинку, пов’язана з Ігорем Палицею, найближчим бізнес-партнером Ігоря Коломойського, планує розпочати роботи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Олена Терещенко, дружина правнука історичного власника будинку Івана Терещенка — Мішеля Терещенка. За її словами, нібито вже є дозвіл від Департаменту міського благоустрою КМДА, і єдине, що стримує власника – суд щодо власності на землю і сам особняк, який має відбутися 17 травня.

У чому цінність особняка Терещенка

1874 року в центрі Києва почалося будівництво будинку для поміщиці Феліції Адамівни Модзелевської, проте через п’ять років його купив Іван Терещенко, син відомого українського цукрозаводчика та мецената Миколи Терещенка. На честь другого власника особняк і отримав назву, а у 1917 році будівля була націоналізована та перебувала у державній власності до 2007 року.

22 березня 2007 року було укладено інвестиційний договір про реконструкцію та реставрацію двох нежитлових будинків за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 34/15А та 34/13Б. Під літерою А і ховається особняк Івана Терещенка, який має площу 1104 квадратні метри.

Проте за минулі з моменту укладання договору 16 років, власник будівлі та земельної ділянки під ним із кадастровим № 8000000000:88:211:0113, ПАТ "Центрелеватормлинбуд" так і не приступив до робіт.

Ділянка на карті Києва

Втім, як писали ЗМІ, у 2020 році Департамент охорони культурної спадщини КМДА затвердив проект якоїсь реконструкції будівлі, ось тільки її планувалося переробити під офісний центр. Простіше кажучи, історичний вигляд будівлі буде порушено.

Через рік довкола будівлі розпочалися вже судові баталії.

Особняк Терещенка хочуть повернути державі

31 травня 2021 року Київська міська прокуратура звернулася з позовом до Господарського суду Києва вимагаючи розірвати інвестиційний договір від 22 березня 2007 року та повернути землю та обидві будівлі на ній у власність громади столиці.

У своєму позові прокуратура наголосила, що умови інвестдоговору так і не були виконані, а самі будівлі є пам’ятками культурної спадщини і не можуть відчужуватися на користь приватних осіб, що фактично сталося.

Стан будівлі давно оцінюють як аварійний

Проте суд не ухвалив доводи прокурора і у поверненні особняка Івана Терещенка 6 грудня 2021 року відмовив, те саме зробив і Північний апеляційний господарський суд 20 липня 2022 року.

У результаті позов прокуратури потрапив до Великої палати Верховного суду України, який у середу, 17 травня, має намір розглянути його.

При цьому, як наголошує Олена Терещенко, це рішення стане прецедентом і передано для зміни судової практики. "Судді своїм рішенням назавжди поставлять крапку у питанні, чи зможуть недобросовісні забудовники за типовими схемами красти з державної/комунальної власності безцінні пам’ятки архітектури для їхнього подальшого знищення чи спотворення!", — робить висновок активістка.

Коломойський та Ко – хто стоїть за спробою реконструкції особняка Терещенка

Також Олена Терещенко наголошує, що забудовник навіть не сумнівається у винесенні рішення Великою палатою Верховного суду на його користь, інакше не готувався б будувати паркан до рішення суду.

І цю впевненість активістка пов’язує з тим фактом, що власниками ПАТ "Центрелеватормлинбуд" є люди, які дуже близько пов’язані з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Так, за даними аналітичної системи YouControl, хоча офіційно "Центрелеватормлинбуд" належить кіпрській компанії Vensimars Management Limited, її власницею є Оксана Палиця, екс-дружина бізнесмена, нардепа та колишнього чиновника Ігоря Палиці. Він вважається найближчим соратником Ігоря Коломойського, керував ВАТ "Укрнафта", з якої, на думку слідства, вивели близько 40 млрд грн, через що у бізнесмена у лютому навіть проводили обшуки.

Ігор Палиця

Хоча формально Ігор Палиця з дружиною давно перебуває у розлученні, як мінімум бізнес-зв’язки вони підтримують дуже активно, тож його інтерес до "Центрелеватормлинбуду" простежується дуже впевнено.

Але власником кіпрської фірми Оксана Палиця стала лише у жовтні 2021 року, до того часу, за даними сервісу Opendatabot, він належав цілій групі бізнесменів, серед яких ще одна близька до Ігоря Коломойського людина – Тимур Міндіч.

Тимур Міндіч

Ще в 2019-му році сам Коломойський називав Міндіча бізнес-партнером і навіть нареченим своєї дочки, що не відбувся, а також людиною, яка і познайомила бізнесмена з Володимиром Зеленським.

Незважаючи на розбіжності між президентом та Ігорем Коломойським, Тимур Міндіч залишається близькою людиною для мільярдера і запрошується на дні народження, один із яких закінчився скандалом.

Якщо ПАТ "Центрелеватормлинбуд" вдасться розпочати роботи над реконструкцією особняка Терещенка, будівля стане ще однією пам’яткою історії та культури Києва, яка опиниться під загрозою. Раніше це сталося з цілим заводом — київським пивзаводом №1.