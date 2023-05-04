Рекет у "законі"? Скільки коштує згода чиновника на будівництво житлового комплексу

Найчастіше подібний рекет процвітає у далеких від фронту регіонах.

Ситуація на будівельному ринку України продовжує залишатися складною, адже чиновники, які відповідають за цю галузь з боку держави, використовують різні "каламутні" схеми.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

За його словами, чиновники в деяких обласних центрах, віддалених від лінії фронту і котрі перебувають у відносній безпеці від ворожих обстрілів, віддають пріоритет "обраним" компаніям, відкидаючи будь-які принципи конкуренції. Більше того, буває так, що дехто з метою шантажу та здирництва намагається щосили розбурхати суспільство з приводу того чи іншого будівництва.

Як пояснив Володимир Семенцов, зазвичай це відбувається у чотири етапи:

колишні чи чинні чиновники через посередників відслідковують отримання дозволів на будівництво, заздалегідь намагаючись тиснути на забудовника (мета тиску — зажадати у забудовника певну суму за "безтурботне" будівництво; найчастіше вимагають "мзду" від 40 тис. до 100 тис. дол.);

(мета тиску — зажадати у забудовника певну суму за "безтурботне" будівництво; найчастіше вимагають "мзду" від 40 тис. до 100 тис. дол.); якщо забудовник ігнорує шантаж і тиск, має повний пакет необхідних документів на будівництво в повній відповідності до чинного законодавства та дозвільних процедур — на будмайданчику раптом з’являються невеликі групи протестувальників, які свідомо провокують будівельників на конфлікт (псують паркан, перешкоджають заїзду техніки на будмайданчик). .);

(псують паркан, перешкоджають заїзду техніки на будмайданчик). .); наступний крок здирників — це викласти в соцмережах та на "вірусних" сайтах кілька повідомлень та відео про "конфлікт" на будмайданчику для створення маніпулятивного ажіотажу , громадського резонансу та маніпуляцій громадською думкою,

, громадського резонансу та маніпуляцій громадською думкою, паралельно, використовуючи колишні зв’язки в органах влади, здирники намагаються зупинити будівництво через чинних чиновників та всупереч отриманим дозволам, блокуючи роботу будівельної техніки під прикриттям "вказівок зверху" або, наприклад, анулювавши контрольну картку тимчасового порушення благоустрою.

"У кількох великих містах України — Києві, Львові, Івано-Франківську — є випадки, коли абсолютно "чисті" проекти, дозволи на зведення яких отримані через Єдину електронну систему будівництва, привертають увагу шахраїв. І якщо девелопери з цілком зрозумілих причин відмовляються платити ні за що, то здирники відверто використовують адмінресурс, щоб загальмувати чи скасувати будівництво», — каже Володимир Семенцов про найбільш небезпечні для забудовників міста, де застосовують подібну схему.

На думку девелопера, змінити ситуацію може повноцінна містобудівна реформа та прозора "цифровізація" прийнятих містобудівних рішень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що загалом забудовники очікують серйозних змін на будівельному ринку України.