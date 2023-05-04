Рэкет в "законе"? Сколько стоит согласие чиновника на строительство жилого комплекса

Чаще всего подобный рэкет процветает в далеких от фронта регионах

Ситуация на строительном рынке Украины продолжает оставаться сложной, ведь у чиновников, отвечающих за эту отрасль со стороны государства, процветают разные "мутные" схемы.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

По его словам, чиновники в некоторых областных центрах, отдаленных от линии фронта и пребывающих в относительной безопасности от вражеских обстрелов, отдают приоритет "избранным" компаниям, отвергая любые принципы конкуренции. Более того, бывает так, что кое-кто в целях шантажа и вымогательства пытается изо всех сил взбудоражить общество по поводу того или иного строительства.

Как пояснил Владимир Семенцов, обычно это происходит в четыре этапа:

бывшие или действующие чиновники через посредников отслеживают получение разрешений строительство, заранее пытаясь давить на застройщика (цель давления — истребовать у застройщика определенную сумму за "беззаботное" строительство; чаще всего требуют "мзду" от 40 тыс. до 100 тыс. долл.);

(цель давления — истребовать у застройщика определенную сумму за "беззаботное" строительство; чаще всего требуют "мзду" от 40 тыс. до 100 тыс. долл.); если застройщик игнорирует шантаж и давление, имеет полный пакет необходимых документов на строительство в полном соответствии с действующим законодательством и разрешительными процедурами — на стройплощадке вдруг появляются небольшие группы протестующих, сознательно провоцирующих строителей на конфликт (портят забор, препятствуют заезду техники на стройплощадку и т.п.);

(портят забор, препятствуют заезду техники на стройплощадку и т.п.); следующий шаг вымогателей — это выложить в соцсетях и на "вирусных" сайтах несколько сообщений и видео о "конфликте" на стройплощадке для создания манипулятивного ажиотажа , общественного резонанса и манипуляций общественным мнением,

, общественного резонанса и манипуляций общественным мнением, параллельно, используя прежние связи в органах власти, вымогатели пытаются остановить строительство через действующих чиновников и вопреки полученным разрешениям, блокируя работу строительной техники под прикрытием "указаний сверху" или, например, аннулировав контрольную карточку временного нарушения благоустройства.

"В нескольких крупных городах Украины — Киеве, Львове, Ивано-Франковске — есть случаи, когда абсолютно "чистые" проекты, разрешения на возведение которых получены через Единую электронную систему строительства, привлекают внимание мошенников. И если девелоперы по совершенно понятным причинам отказываются платить ни за что, то вымогатели откровенно используют админресурс, чтобы затормозить или отменить строительство", — говорит Владимир Семенцов о наиболее опасных для застройщиков городах, где применяют подобную схему.

По мнению девелопера, изменить ситуацию может полноценная градостроительная реформа и прозрачная "цифровизация" принимаемых градостроительных решений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в целом застройщики ожидают серьезных изменений на строительном рынке Украины.