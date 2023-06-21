Суди тривають, а в "будинку-монстрі" на Подолі вже продають квартири на верхніх поверхах (фото)

На 12-му поверсі двокімнатне помешкання продають за 150 тисяч доларів, але виникають сумніви, чи законні ці "квадрати"

Майже 10 років у Києві влада та юристи ламають списи навколо багатоповерхового будинку по вулиці Нижній Вал, 27-29. А недавно ця скандальна історія знайшла несподіване продовження.

Що саме відбувається з "будинком-монстром" на Подолі, розбирався "Телеграф".

Так, на сайті OLX з'явилось оголошення про продаж двокімнатної квартири на 12-му поверсі. Помешкання площею 100 квадратних метрів продають за 150 тисяч доларів (або 5,6 млн грн за поточним курсом). Однак автор повідомлення про продаж ненавмисно чи свідомо вказав іншу адресу — той же номер будинку, але по вулиці Верхній Вал, яка йде паралельно Нижньому Валу.

Скріншот оголошення

Журналіст "Телеграфу" побував у виставленій на продаж квартирі і з’ясовував інші підводні камені цієї скандальної надбудови.

Такий вигляд проєкт будівництва мав із самого початку

У чому саме проблема

2012 року компанія "Пателі Лізинг" отримала дозвіл на будівництво восьмиповерхового будинку за вказаною адресою на Подолі. У початковому проєкті йшлося про будівництво п’яти поверхів з трьома мансардами. Втім, забудовник згодом додав до восьмиповерхівки ще чотири. Спершу передбачалося, що будуватимуть офісний центр із готелем, однак врешті-решт на Нижньому Валу звели ЖК "Поділ Престиж".

Скандальній забудові намагалися багато разів дати зелене світло

Феміда не поставила крапку в багаторічному скандалі

Юридична війна довкола "будинку-монстра" триває з 2014 року. Київрада у судових інстанціях вимагала знести щонайменше чотири зайві поверхи як об'єкт самовільного будівництва.

Наприкінці 2019 року Господарський суд Києва постановив знести чотири верхні секції під квартири. Але згодом Апеляційний суд без розгляду справи по суті скасував це рішення суду першої інстанції, а справу закрив. Він тоді обґрунтував своє рішення тим, що справа не господарська, а адміністративна.

Своєю чергою Верховний суд повернув справу в апеляційну інстанцію. Але Апеляційний суд у жовтні 2020 р. вдруге закрив справу як негосподарську, цього разу назвавши її цивільною.

Паралельно дотепер триває ще один судовий процес стосовно законності введення в експлуатацію будівлі на вулиці Нижній Вал, 27–29. Суть справи полягає у наступному: коли Державна архітектурно-будівельна інспекція відмовилася видавати забудовнику сертифікат готовності, компанія звернулася до суду. У листопаді 2020-го Окружний адмінсуд Києва зобов’язав інспекцію видати забудовнику сертифікат. Але Північний апеляційний господарський суд відкрив справу щодо цього неочікуваного рішення – попереду розгляд апеляційної скарги.

Зокрема на середу, 21 червня, призначене судове засідання, на якому, як стало відомо "Телеграфу", очікується розгляд комплексної експертизи щодо будинку. Тобто будівельна війна "з монстром" виходить на новий етап.

Скріншот anec.court.gov.ua

Таким чином, Феміда ще остаточно не поставила крапку в багаторічній епопеї на Подолі. Тож юридичні ризики купівлі житла на верхніх поверхах досі не зникають.

Хто стоїть за будівництвом

Як повідомляє аналітична система YouControl, ТОВ "Пателі Лізинг" зареєстровано 22.07.2002 за юридичною адресою у місті Дніпро по вул.Ударників (Чечелівський, Новокодацький райони), 27. Керівником організації є такий собі Юрій Бондар. Розмір статутного капіталу становить 2 500 000,00 грн. На момент останнього оновлення даних 19.06.2023 про стан компанії зазначено: "Порушено справу про банкрутство".

Скріншот - youcontrol.com.ua

Дані - youcontrol.com.ua

Джерело - youcontrol.com.ua

Як платник податків компанія має податковий борг перед держбюджетом. ТОВ фігурувало у 52 судових процесах та 19 виконавчих провадженнях.

За даними порталу Opendatabot, до березня 2023 року власниками товариства були киянка Федора Пателі і Олег Токар з Дніпра, а керівником значився Андрій Рокицький.

Скріншот - Opendatabot

Громадянка Федора Пателі раніше фігурувала у низці журналістських розслідувань: наприклад, у зв'язку із забудовником – фірмою "Доріс", – бенефіціаром якої називали екс-очільника Шевченківської райдержадміністрації (РДА) Києва Віктора Пилипишина. Також Пателі свого часу звинувачували нібито у причетності до рейдерського захоплення села Софіївська Борщагівка, а деякі видання пов'язували її з екс-головою Оболонської РДА Василем Антоновим.

До речі, зв'язки "Пателі Лізинг" та фірми "Доріс" підтверджує база даних YouControl.

Скріншот - YouControl

Згідно з даними тої ж аналітичної системи, Олег Токар — колишній регіонал, який встиг побувати у партії "Відродження", а згодом на місцевих виборах 2020 року отримав депутатський мандат вже від "Батьківщини" у Зачепилівській громаді на Харківщині.

Дані - YouControl

Що всередині будинку і квартири на 12-му поверсі

У квартирі з оголошення, яку журналіст "Телеграфу" під виглядом таємного покупця оглянув разом з ріелтором, після спорудження незавершеними залишаються внутрішні роботи та широкий простір для перепланування. Комунікації у помешкання вже заведено — є електрика та вода.

На інших поверхах будинку активно ведуть ремонти. Як поінформував ріелтор, 30% квартир у ЖК вже заселені.

З балкону квартири Поділ - як на долонях

Ззовні будинок ЖК виглядає по-сучасному

Втім, у коридорах на верхніх поверхах ще не фінішували оздоблювальні роботи. Хоча на першому поверсі — вже виконано більш-менш пристойний ремонт з дорогою плиткою на підлозі.

Коридор на першому поверсі біля ліфтів

Як запевняє представник агенції нерухомості, котра супроводжує продаж квартири на 12-му поверсі, "з документами все гаразд, угода укладається стандартна — купівлі-продажу".

Вигляд квартири зсередини на 12-му поверсі

Власником виступає фізична особа, і "якби це було незаконно, агентства не займалися б такими сумнівними угодами", — додає ріелтор та критикує активістів за постійний шум у ЗМІ та соцмережах довкола цього будинку на Валу.

Помешкання додатково потребує облаштування

Зазначимо, "Телеграф" направив інформаційний запит голові КМДА Віталію Кличку стосовно долі житлової будівлі на вул. Нижній Вал, 27-29 і законності чотирьох верхніх поверхів. У пресслужбі мерії нам відповіли, що питання — повністю у компетенції Київради, яка судилась із забудовником і домагалася знесення самобуду.

Раніше заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко обіцяв, що "будинок-монстр" на Подолі вводити в експлуатацію не збираються. Він посилався на те, що касаційна скарга Київської міської ради задоволена Верховним судом (рішення від 31 серпня 2021 р.). Тоді ВСУ скасував ухвалу суду апеляційної інстанції, яка раніше давала змогу легалізувати цей житловий комплекс.

"Боремося далі. Місто виступає за збереження історичного обличчя Києва", – запевняв Володимир Бондаренко.

Таким чином, станом на червень 2023 року ситуація довкола законності надбудови ЖК ще далека до вичерпання. Відтак покупцям варто бути обережними і прискіпливими, якщо вони наважаться придбати собі "квадрати" на верхніх поверхах у цьому будинку.

"Телеграф" раніше повідомляв: на тлі того, як компанія "Київміськбуд", котра належить на 80% столичній громаді, не може добудувати свої об’єкти і просить у міського бюджету 1,3 млрд грн, журналісти виявили схеми виведення коштів з цього підприємства.

Також нагадаємо, 2021 року девелопери мали рентабельність у будівельній галузі близько 50%, однак, скоріше за все, після перемоги України їм доведеться вгамувати апетити і задовольнятися значно меншими доходами.