Скандал вокруг "дома-монстра" на Подоле: балаган в суде, заморозка конфликта и "тень" Кличко

Решение судьбы проблемной застройки на Нижнем Валу снова затягивается, "Телеграф" выяснял, кто виноват

В среду, 21 июня, Северный апелляционный хозяйственный суд по делу скандального "дома-монстра" на Подоле назначил четвертую архитектурную экспертизу состояния здания в историческом центре Киева.

Об этом сообщила председатель общественного совета при НАПК, активистка Екатерина Бутко.

"Учитывая вопросы экспертизы и опыт трех предыдущих, сказать, что дом не находится в исторической части Подола, 4-я экспертиза никак не сможет, и вывод будет такой, как и предыдущие. Похоже, расчет на то, что за год-полтора, а то и больше, сколько будет длиться очередная экспертиза, все забьют и забудут об этом доме. Но могу пообещать, что чего-чего, а этого точно не произойдет, демонтажу быть рано или поздно! Будем иметь экспертизу из Кропивницкого, Киева, Харькова и теперь — из Львова. Осталось, чтобы незаконность последних четырех этажей подтвердили в какой-то из областей на юге страны", — отметила Бутко.

Почему конфликт снова переходит в подвешенное состояние?

В комментарии "Телеграфу" общественная активистка уточнила, что в юридическом плане сейчас наиболее острой остается проблема в судах, и конкретно — в апелляционной инстанции.

"О Киевсовете (который судится против застройщика. — Авт.) можно было бы, чтобы в процессе были более "зубастые" адвокаты. Ясно, что у госорганов юристы будут хуже, чем у частных фирм. Киевсовет не может платить такую зарплату, как топовые юрфирмы… Инвесторы же специально и спланированно превращают этот процесс в базар, чтобы суд не мог рассматривать дело и не выносил решения", — отметила Екатерина Бутко.

Она добавила, что в процесс в роли третьей стороны вовлекли 300 инвесторов квартир из "дома-монстра", на заседаниях "просто базар, а вчера они привлекли маленьких детей в колясках, малыши плачут, судья что-то пытается рассматривать в маленькой комнате, их адвокаты пробуют кричать друг перед другом и т.д.".

"Есть еще проблема с очень слабой позицией прокуратуры (тоже как третьей стороны), потому что за все это время каждый раз на заседание приходит фактически новый прокурор, он не в курсе, что-то мямлит и т.д. Департамент культурного наследия КГГА тоже сначала приходил нормально, но потом его ликвидировали/не ликвидировали и т.д., что тоже было проблемой. Однако самое главное — "цирк", который устраивается на каждом заседании, и судьи, чтобы не рассматривать дело по существу и не выносить решения, отправили на еще одну (четвертую) экспертизу", — рассказала она, добавляя, что рассмотрение резонансного кейса зависает на полтора года.

Виноват ли Кличко, что в Киеве породили "монстра"?

В свою очередь общественный и политический деятель, блогер Александр Аронец, комментируя проблемную застройку на Нижнем Валу в общем контексте, напомнил "Телеграфу", что этот скандальный дом "появился и вырос фактически при Кличко".

"Кличко и его власть дали возможность застройщикам совершить такое преступление. Видимо, некоторые чиновники взяли за это очень много денег и дать заднюю теперь они не могут, поскольку обязаны определенным застройщикам. Поэтому городские власти ничего не делают, кроме некоторых громких слов о сносе и т. д. Но чиновники ничего не делают, чтобы это воплотить в жизнь. Соответственно, в судах этот вопрос затягивают, а на самом деле власть была обязана давно эту проблему решить. Таких вопросов по Киеву очень много. Это системная ситуация, и какая у нас (городская. — Авт.) власть, такие и проблемы. Собственно, проблемы с незаконными застройками — системные", — говорит Александр Аронец.

Рекордная судебно-бюрократическая волокита

Отметим, история со строительством на Нижнем Валу, 27-29 началась еще когда мэром был Александр Омельченко. 18 июля 2005 г. Киевсовет принял решение №843/3418 "О передаче земельного участка ООО "Патели Лизинг" для строительства жилищно-офисного комплекса со встроенными помещениями общественного питания и подземным паркингом по ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе Киева" (кадастровый номер 8000000000:85:417:0036, площадь 3549 кв. м).

28 декабря 2010 г. Киевсовет решением №524/5336 продлил договор аренды. Мэром тогда еще был Леонид Черновецкий, но главой Киевской горгосадминистрации уже назначили регионала Александра Попова.

В 2012 году застройщик получил разрешение на строительство дома на восемь этажей. В первоначальном проекте речь шла о строительстве пяти этажей с тремя мансардами. Впрочем, стройкомпания впоследствии прибавила к восьмиэтажке еще четыре. А вместо гостиницы (как планировалось сначала) на Нижнем Валу построили жилой комплекс "Подол Престиж".

Киевсовет уже нового созыва с 2014-го обжаловал в судах разных инстанций самовольную надстройку, требуя демонтировать лишние секции. А в 2015-м городской совет отказал застройщику в возобновлении договора аренды земельного участка.

В настоящее время кейс проблемного жилищного комплекса рассматривает Северный апелляционный хозяйственный суд. Таким образом, судебная и бюрократическая волокита вокруг дома на Подоле бьют все рекорды.

Ранее секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко сообщал, что последняя экспертиза подтвердила следующее:

- здание не отвечает требованиям нормативных актов строительства в историческом ареале Киева, охранных зонах и зонах регулирования застройки;

- здание отрицательно сказывается на сохранении культурного ансамбля исторической застройки Подола;

- выполнение демонтажа этажей выше восьмого этажа без причинения непоправимого ущерба другой части здания и окружающим зданиям возможно.

"Телеграф" продолжает следить за развитием событий вокруг этого скандального дома на Подоле.

Как сообщалось, журналист "Телеграфа" побывал в квартире на 12 этаже этого дома. Дом площадью 100 квадратов продают за 150 тыс. долларов, но без ремонта.

Также мы писали, почему в Киеве война не мешает застраивать исторические достопримечательности города и кто стоит за некоторыми резонансными строительными скандалами.