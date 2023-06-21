Как выглядит квартира на 12-м этаже скандального "дома-монстра" на Подоле (фото)

"Телеграф" побывал в квартире, которая продается за 150 тыс. долларов, увиденное впечатляет

Несмотря на судебную войну вокруг скандального дома на столичном Подоле по ул. Нижний Вал, 27-29 на достроенных этажах уже активно продают квартиры.

Об этом говорится в публикации "Телеграфа", посвященной многолетней строительной истории на Подоле, спровоцировавшей большой резонанс вокруг "дома-монстра".

Так, на сайте OLX в разделе "Недвижимость" появилось объявление о продаже двухкомнатной квартиры в ЖК "Подол Престиж" на 12-м этаже площадью 100 квадратных метров. Дом продается за 150 тысяч долларов (или 5,6 млн грн по текущему рыночному курсу).

В квартире, которую журналист "Телеграфа" под видом тайного покупателя осмотрел вместе с риэлтором, незавершенными остаются внутренние работы и широкое пространство для перепланировки. Некоторые коммуникации в квартире уже заведены — свет и вода.

Внешне ЖК довольно презентабельный

Как уверяет представитель агентства недвижимости, сопровождающий продажу квартиры на проблемном этаже, "с документами все в порядке, сделка заключается стандартная — купли-продажи". Владельцем выступает физическое лицо, и "если бы это было незаконно, агентства не занимались бы такими сомнительными соглашениями", — добавляет риэлтор и критикует активистов за шум в СМИ вокруг этого дома на Валу.

Вид квартиры на 12 этаже за $150 тыс.

Вид с квартирного балкона

Так выглядел проект ЖК с самого начала

Так сейчас выглядит дом-монстр на Подоле.

Напомним, еще в 2012-м компания "Патели Лизинг" получила разрешение на строительство восьмиэтажного дома по указанному адресу. В первоначальном проекте речь шла о строительстве только пяти этажей с тремя мансардами. Впрочем, застройщик впоследствии прибавил к восьмиэтажке еще четыре. Сначала предполагалось, что будут строить офисный центр с гостиницей, однако в конце концов на Нижнем Валу построили ЖК "Подол Престиж". С 2014 года Киевсовет ведет судебную войну против застройщика, требуя демонтировать верхние этажи как самовольную постройку.

Сейчас в Северном апелляционном хозяйственном суде рассматривается дело по "дому-монстру". На среду, 21 июня, было назначено судебное заседание, на котором ожидалось рассмотрение комплексной экспертизы по дому. То есть, строительная война "с монстром" вышла на новый этап.

Таким образом, Фемида еще не поставила точку в многолетней эпопее на Подоле. Так что юридические риски покупки жилья на верхних этажах до сих пор никуда не исчезают.

Отметим, накануне секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко сообщал, что экспертиза подтвердила следующее:

- здание не отвечает требованиям нормативных актов строительства в историческом ареале Киева, охранных зонах и зонах регулирования застройки;

- здание отрицательно сказывается на сохранении культурного ансамбля исторической застройки Подола;

- выполнение демонтажа этажей выше восьмого этажа без нанесения непоправимого ущерба другой части здания и окружающим зданиям возможно.

Больше о скандальном сооружении в историческом центре Киева читайте в публикации "Телеграфа": "Суды продолжаются, а в "доме-монстре" на Подоле уже продают квартиры на верхних этажах".

Как сообщалось ранее, историческое здание в центре Киева, известное как особняк Ивана Терещенко, может не успеть отпраздновать свое 150-летие, поскольку его хотят перестроить под офисный центр, фактически уничтожив памятник архитектуры. Фирма-владелец дома связана с Игорем Палицей, ближайшим бизнес-партнером Игоря Коломойского.